EUA e oito países latino-americanos prometem apoio ao novo presidente boliviano

Além dos EUA, declaração também é assinada por governos da Argentina, Costa Rica, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Trinidad e Tobago

AFP
AFP

Agência de notícias

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 16h02.

Última atualização em 21 de outubro de 2025 às 16h35.

Os Estados Unidos e oito países latino-americanos expressaram seu apoio ao novo presidente boliviano, Rodrigo Paz, nesta terça-feira, 21, após sua vitória que consideraram "um rompimento com a má gestão econômica das últimas duas décadas".

Além dos Estados Unidos, a declaração divulgada pelo Departamento de Estado é assinada por Argentina, Costa Rica, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai, República Dominicana e Trinidad e Tobago.

"Os países signatários estão dispostos a apoiar os esforços do novo governo para estabilizar a economia da Bolívia e abri-la ao mundo, fortalecer suas instituições democráticas e impulsionar o comércio e os investimentos internacionais", afirma o comunicado.

O triunfo da opção de centro-direita "reflete a vontade do povo boliviano de abraçar a mudança e traçar um novo rumo para sua nação e nossa região, indicando um afastamento da má gestão econômica das últimas décadas", acrescentaram os signatários.

Paz, um economista de 58 anos, venceu no domingo, 19, o segundo turno presidencial com 54,5% dos votos contra o ex-presidente de direita Jorge Quiroga, segundo a apuração oficial.

Ele assumirá o governo em 8 de novembro.

Uma das primeiras declaração de Paz após sua vitória foi sua vontade de retomar as relações com Washington, rompidas desde que, em 2008, o esquerdista Evo Morales expulsou o embaixador americano sob a acusação de conspirar com a oposição.

Morales também retirou do país as agências americanas antidrogas (DEA) e de cooperação internacional (USAID).

Acompanhe tudo sobre:Donald TrumpEstados Unidos (EUA)Bolívia

