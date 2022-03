Kremlin rejeita declaração de Biden sobre Putin não poder seguir no poder

O porta-voz-chefe do Kremlin rejeitou neste sábado a declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de que Vladimir Putin "não pode continuar no poder", afirmando que os russos escolhem que será seu líder.

Questionado sobre a declaração de Biden, Dmitry Peskov disse à Reuters: "Não cabe a Biden decidir. O presidente da Rússia é eleito pelos russos."

Uma autoridade da Casa Branca disse que Biden, que falava em Varsóvia, não estava pedindo mudança de refime na Rússia.