Kremlin afirma que extensão de sanções da UE "não muda nada"

O Kremlin declarou nesta terça-feira (28) que a decisão da União Europeia (UE) de estender as sanções contra a Rússia, como represália à guerra na Ucrânia, "não muda nada" no cenário atual.

"Não há nada de novo. A UE continua aplicando sanções, mas isso é uma faca de dois gumes", afirmou o porta-voz presidencial russo, Dmitry Peskov, em um pronunciamento à imprensa. Ele acrescentou que as sanções prejudicam os próprios europeus e reiterou que o governo russo considera as medidas "restrições ilegais que contradizem o direito internacional".

Sanções renovadas após consenso na UE

Na segunda-feira (27), os ministros das Relações Exteriores da União Europeia concordaram em estender as sanções contra a Rússia, superando as reservas apresentadas pela Hungria. A decisão exigia unanimidade entre os 27 países do bloco e era essencial para manter as restrições, que estavam programadas para expirar em 31 de janeiro.

As sanções contra a Rússia foram inicialmente impostas em 2014, após a anexação da Crimeia, e vêm sendo renovadas e ampliadas regularmente. Desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, a UE intensificou as medidas, aplicando restrições que incluem:

Sanções contra personalidades e empresas russas ;

; Medidas setoriais específicas, como restrições comerciais e financeiras.

Próximo pacote de sanções

A União Europeia já está trabalhando no que será seu 16º pacote de sanções, com previsão de implementação até o 24 de fevereiro, quando o conflito entre Rússia e Ucrânia completará três anos. As novas medidas devem incluir sanções adicionais contra setores estratégicos da economia russa e restrições mais rígidas contra exportações.

O Kremlin mantém uma postura desafiadora diante das sanções, enfatizando que as restrições têm afetado os próprios países europeus. Segundo Peskov, "cada vez mais pessoas entendem" que as sanções prejudicam a economia da UE, especialmente em setores como energia e agricultura, que enfrentaram grandes impactos ao longo do conflito.

Enquanto a Rússia critica a legalidade e a eficácia das sanções, a União Europeia continua a buscar formas de pressionar Moscou por meio de medidas econômicas e políticas, mantendo a unidade dentro do bloco.