Rússia anuncia captura da cidade de Velyka Novosilka, no Leste da Ucrânia

A Rússia anunciou neste domingo que tomou o controle da cidade de Velyka Novosilka, no Leste da Ucrânia. A região fica próxima à linha de frente Sul da Ucrânia, que praticamente não se moveu, mas onde se teme uma nova ofensiva russa.

O Ministério da Defesa russo informou que seus soldados realizaram "ações ofensivas" e "libertaram a localidade de Velyka Novosilka", situada no oeste da região de Donetsk.

As tropas russas, melhor armadas e mais numerosas que os soldados ucranianos, avançam há mais de um ano na frente leste.

A invasão russa teve início em fevereiro de 2022. Nos últimos meses, ambas as partes têm trabalhado para reforçar suas posições antes de possíveis negociações patrocinadas pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nesta semana, Trump deu um prazo de 100 dias para o enviado especial da Casa Branca Keith Kellogg acabar com a

guerra na Ucrânia.

Poucos acreditam que isso seja possível, embora a Rússia tenha sinalizado nesta quarta-feira que Moscou vê uma janela de oportunidade para forjar acordos com o novo governo após Trump sugerir impor novas sanções caso o país se negue a negociar um cessar-fogo.

O presidente ucraniano, por sua vez, reiterou que qualquer acordo de paz com os russos deve ser acompanhado de supervisão militar e pediu um efetivo de 200 mil soldados europeus de manutenção da paz. Na sexta-feira, o secretário de Estado do novo governo, Marco Rubio, anunciou o congelamento da ajuda externa americana a todos os países, exceto Israel e Egito, indicando a suspensão nos gastos militares a Kiev.

Sob o governo de Joe Biden, a Casa Branca usou os últimos meses do mandato para fornecer o máximo de armamento e fundos para Kiev antes do ex-presidente deixar o cargo. Trump indicou que estaria disposto a recuperar parte dos US$ 61 bilhões (cerca de R$ 364 bilhões) em financiamentos para a Ucrânia que foram aprovados pelo Congresso em 2024, mas que ainda não foram gastos.