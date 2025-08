Kiev descobre suposto esquema de corrupção relacionado a compras militares

As autoridades da Ucrânia desmantelaram neste sábado, 2, um esquema de propina relacionado à aquisição de material de guerra que afeta um parlamentar ucraniano, membros da Guarda Nacional e funcionários de administrações locais.

De acordo com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, "um deputado, assim como chefes de administrações distritais e municipais, e membros da Guarda Nacional da Ucrânia foram denunciados por aceitar subornos", conforme ele publicou em suas redes sociais.

Zelensky fez as afirmações após se reunir com Semen Krivonos, diretor do Escritório Nacional Anticorrupção (NABU), e Oleksandr Klimenko, responsável pela Procuradoria Especializada Anticorrupção (SAPO).

"Agradeço aos órgãos anticorrupção por seu trabalho. Só pode haver tolerância zero com a corrupção, um trabalho em equipe claro para expô-la e, em última instância, uma sentença justa", declarou o mandatário ucraniano.

Segundo o jornal ucraniano "Ukrainska Pravda", entre as pessoas supostamente envolvidas está Oleksi Kuznetsov, deputado do partido de Zelensky, Servidor do Povo.

Serhiy Haidai, chefe da Administração Estatal Regional de Mukachevo, no oeste da Ucrânia, e ex-chefe da Organização Administrativa Regional de Lugansk, no leste, e Andrii Yurchenko, chefe da Organização Administrativa Regional de Rubizhne, em Lugansk, também estariam envolvidos.

Diante do suposto esquema, o ministro do Interior ucraniano, Igor Klimenko, anunciou uma investigação interna na Guarda Nacional, cujo comandante removeu de seus cargos as pessoas que supostamente teriam recebido subornos nessa estrutura estatal.

"O Ministério do Interior combate de forma constante e fundamental a corrupção em todos os níveis", disse Klimenko, de acordo com a agência de notícias ucraniana "Ukrinform".

"A recente denúncia contra os membros da Guarda Nacional é o resultado do trabalho dos colegas encarregados de fazer cumprir a lei e uma prova de que não pode haver intocáveis entre os infratores da lei", acrescentou o ministro do Interior.

Conforme explicou ao NABU em seu canal no Telegram, "a essência do plano consistia em fechar contratos estatais com empresas fornecedoras a preços deliberadamente inflacionados".

"Até 30% do valor do contrato era devolvido aos participantes do crime na forma de ganhos ilícitos", detalhou ao NABU.

As agências de combate à corrupção foram alvo de uma polêmica reforma do governo que levou a manifestações em Kiev e outras cidades ucranianas por considerarem que tais órgãos perdiam independência.

O Parlamento ucraniano aprovou, finalmente, na última quinta, com uma maioria absoluta de 331 votos a favor, um novo projeto de lei proposto por Zelensky que restabelecia a independência de NABU e SAP.