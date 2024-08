Eleições EUA: Kennedy Jr. vai desistir da disputa e apoiar Trump, dizem CNN e Fox

Chicago, Estados Unidos - Robert Kennedy Jr, que disputa a Presidência dos Estados Unidos como candidato independente, deve desistir da disputa e declarar apoio a Donald Trump, segundo informações da CNN americana e da Fox News.

RFK, como é conhecido, convocou uma entrevista coletiva para o começo da tarde desta sexta, e deve fazer o anúncio da saída nesse evento.

Kennedy Jr. é sobrinho do presidente John Kennedy, morto a tiros durante um desfile em carro aberto, e filho de Robert Kennedy, ex-procurador geral dos EUA e candidato a presidente que foi assassinado durante a campanha, em 1968.

Ele fez carreira como advogado ambiental e, inicialmente, se lançou como pré-candidato a presidente pelo Partido Democrata, desafiando o presidente Joe Biden, que buscava a reeeleição. Em outubro de 2023, no entanto, deixou o partido e se lançou como independente.

Kennedy tem cerca de 5% de intenção de voto nas pesquisas, segundo o agregador de pesquisas 538. Como a disputa entre os principais candidatos, Kamala Harris e Donald Trump, está bastante apertada, os votos que iriam para ele podem ser decisivos.

Nesta sexta, 23, Kamala liderava as pesquisas nacionais com 47,2% de intenção de voto, ante 43,5% de Trump, considerando os dados de vários levantamentos, segundo o 538.

A falta de um partido forte dificulta muito que ele conquiste a vitória. Como a eleição presidencial nos EUA é descentralizada, os competidores precisam se inscrever e conquistar votos nos 50 estados do país para conseguir se eleger.

Assim, sem um partido já organizado, fica difícil cumprir com todas as burocracias locais e se firmar na disputa. Desde o fim do século 19, todos os presidentes americanos vieram de um dos dois grandes partidos, o Democrata e o Republicano.

Quem é Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy, 70 anos, fez carreira como advogado e defensor de causas ambientais. Nos últimos anos, no entanto, se posicionou como ativista anti-vacina e se envolveu em várias polêmicas.

Ele contou ter sido infectado por um parasita que teria comido parte de seu cérebro. Ele disse que teve uma suspeita de câncer no local, mas que depois os médicos teriam diagnosticado a presença de um verme. Como ambientalista, ele fez muitas viagens à África e à Índia, e pode ter se contaminado nesses locais.

Em outra situação curiosa, ele relatou ter pego um urso morto, que teria achado na estrada, e deixado o corpo do animal no Central Park, de Nova York, em 2014. Kennedy disse que forjou uma cena para parecer que o animal teria sido atropelado por uma bicicleta.