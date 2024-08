Robert Kennedy Jr. diz que deixou urso morto no Central Park

Candidato presidencial independente nas eleições dos EUA, Robert F. Kennedy Jr., disse em um vídeo que jogou um urso morto no Central Park, de Nova York há uma década e criou uma cena para parecer que uma bicicleta o havia atingido.

Kennedy sugeriu no vídeo, que foi postado na plataforma de mídia social X, que ele está tentando se adiantar a uma história ainda não publicada pela revista New Yorker.

"Ansioso para ver como você vai dar uma volta nisso, @NewYorker…" Kennedy postou em sua conta X com um vídeo de si mesmo em uma mesa de cozinha conversando com a comediante Roseanne Barr.

Looking forward to seeing how you spin this one, @NewYorker… pic.twitter.com/G13taEGzba — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) August 4, 2024



Kennedy disse no vídeo que estava dirigindo para o Vale do Rio Hudson, no estado de Nova York, quando uma mulher em uma van na frente dele atropelou um urso e o matou. Ele colocou o corpo do urso na parte de trás do carro porque iria esfolar o urso e armazenar sua carne em sua casa, disse ele.

Mas depois de um jantar em Nova York, ele teve que ir direto para o aeroporto e não queria deixar o animal em seu veículo.

"Eu tinha uma bicicleta velha no meu carro que alguém me pediu para jogar fora. Eu disse: 'Vamos colocar o urso no Central Park e faremos parecer que ele foi atropelado por uma bicicleta'", ele disse e então riu, dizendo que seria "divertido" para quem o encontrasse.

Em outubro de 2014, o corpo de um filhote de urso preto foi encontrado nos arbustos do Central Park e a polícia iniciou uma investigação criminal sobre a morte.

Suspeitava-se de crime no caso, informou a Reuters na época, e autoridades estaduais de vida selvagem concluíram mais tarde que ele provavelmente foi atropelado e morto por um veículo.