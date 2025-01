Kate Middleton diz que câncer está em remissão

A princesa de Gales, Kate Middleton, afirmou nesta terça-feira, 14, que seu câncer está em remissão, após visitar o hospital onde recebeu tratamento no início deste ano. Em uma declaração publicada nas redes sociais, a princesa expressou sua gratidão a todos que apoiaram ela e o príncipe William.

"Não poderíamos ter pedido mais", escreveu. "O cuidado e os conselhos que recebi ao longo do meu tratamento foram excepcionais."

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.

My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.

We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 14, 2025