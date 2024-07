Milwaukee - A entrada de Kamala Harris na disputa presidencial, ocorrida há dois dias, tirou os democratas da defensiva, e a linha de discurso passa a ser bater forte em Donald Trump.

Nesta terça, 22, em Milwaukee, Kamala voltou a comparar sua experiência como procuradora-geral na Califórnia com o histórico de processos de Trump.

“Eu lidei com predadores que atacavam mulheres, golpistas que lesavam consumidores. Eu conheço o tipo de Donald Trump. E eu coloco, com orgulho, minha trajetória contra a dele", disse ela em um ginásio de uma escola de ensino médio no subúrbio da cidade.

A cada tipo de criminoso citado no discurso, havia uma pausa estratégica para a plateia vaiar. Gritos de lock him up ("tranque-o") eram ouvidos na plateia de vez em quando. Em 2016, o mesmo grito era estimulado por Trump contra Hillary Clinton, sua adversária naquele ano, a quem ele acusava de crimes sem apresentar provas.

Kamala fez seu primeiro discurso para uma plateia ampla após ser indicada como candidata à Presidência. O público esperou por quase 3 horas para a fala de Kamala, em um ginásio abafado. Segundo a organização, mais de 3 mil pessoas compareceram.

Nas últimas semanas, o presidente Joe Biden teve de se defender das críticas que questionavam se ele teria condições físicas e mentais de disputar a reeleição. Além disso, Trump sofreu um atentado, o que fez os democratas segurarem o discurso agressivo contra ele por algum tempo.

Nesta terça, a vice buscou retratar Trump como uma ameaça ao país em várias áreas, como a de que ele é a favor de um veto federal ao aborto, algo que o republicano diz em público não defender. Além disso, ela o acusou de ser uma ameaça a mais direitos, como o acesso a métodos de contracepção e aos ganhos da classe média.

“Nós acreditamos nos direitos reprodutivos. Confiamos nas mulheres para tomarem decisões. Se o Congresso aprovar uma lei nacional sobre o aborto e eu for eleita, vou sancionar essa lei”, prometeu.

Kamala disse que as propostas do rival farão as famílias pagarem mais impostos para compensar descontos a bilionários. Em outra frente, citou ainda que o rival quer reduzir a lista de cobertura de planos de saúde.

O comício em Wisconsin foi o primeiro depois de Kamala assegurar o apoio da maioria dos delegados do partido, o que garantirá sua candidatura à Presidência. Ela conseguiu isso menos de dois dias depois de Biden desistir de disputar a reeleição e abrir caminho para ela.

“Estou muito honrada. Vou me dedicar nas próximas semanas a seguir unindo o partido, para que possamos vencer em novembro”, disse.

1 /14 Nascida em 20 de outubro de 1964, em Oakland, Califórnia, Kamala é filha de imigrantes. (US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

2 /14 Sua mãe, Shyamala Gopalan, é uma pesquisadora indiana. Seu pai, um economista jamaicano. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

3 /14 Formou-se em Ciências Políticas e Economia pela Universidade Howard, uma das mais prestigiadas universidades historicamente negras dos EUA. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

4 /14 Depois obteve seu diploma de Direito pela Universidade da Califórnia, Hastings. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

5 /14 Sua carreira começou em 1990, quando se tornou promotora no condado de Alameda, na Califórnia. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

6 /14 Em 2003, ela foi eleita procuradora-distrital de São Francisco. (Kamala Harris, vice-presidente dos EUA, durante evento em junho de 2021)

7 /14 Poucos anos mais tarde, em 2010, foi eleita procuradora-geral da Califórnia. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

8 /14 A carreira política despontou a partir de 2017, como estrela em ascensão do Partido Democrata após ser eleita senadora na Califórnia. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

9 /14 Quase imediatamente, ela fez seu nome em Washington com seu estilo incisivo em audiências no Senado. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

10 /14 Com boa performance em debates, inclusive contra o próprio Biden, Harris ganhou destaque entre progressistas. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

11 /14 Quando Biden foi escolhido, ele iniciou o processo de seleção de um companheiro de chapa, com um foco explícito em escolher uma mulher, preferencialmente negra, para refletir a diversidade do partido e do país. (A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, realiza uma reunião com legisladoras estaduais latinas para discutir o fortalecimento e a proteção dos direitos reprodutivos em seus estados em Washington em 2022)

12 /14 Harris estava entre os principais nomes considerados, junto com outras figuras de destaque do partido, como Elizabeth Warren e Stacey Abrams. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

13 /14 Enfim, em agosto de 2020, Biden a escolheu como sua companheira de chapa, numa decisão histórica e simbólica. (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

14/14 Sobre o convite, Harris afirmou que estava "incrivelmente honrada e pronta para trabalhar". (FILES-US-POLITICS-VOTE-BIDEN-HARRIS)

Muitos idosos na plateia

Na plateia, havia uma grande presença de idosos e de mulheres. A EXAME conversou com alguns deles antes do início dos discursos e ouviu que a troca de candidato energizou a campanha.

"Kamala é uma procuradora e Trump é um condenado. Ela é mais jovem, é vibrante. Fiquei triste que Biden saiu, mas com Kamala as mulheres vão estar com ela", disse Stacey Moe, diretora na entidade Wisconsin for Environmental Justice.

"Eu sempre votei nos democratas, mas não iria votar em Biden. Ele teve uma grande perda cognitiva com a idade. Vou votar em Kamala, contra Trump", disse Peter von Tuinen, de 75 anos, aposentado. "Biden fez a coisa certa ao desistir, mas talvez vá ficar pensando nisso pelo resto da vida."

Wisconsin é estado decisivo

Milwaukee também recebeu a Convenção Republicana na semana passada, em um ginásio na área central, a cerca de 15 km da escola que recebeu os democratas.

Biden e Kamala venceram em Wisconsin em 2020, por margem estreita. “O Caminho para a Casa Branca passa pelo Wisconsin”, disse a vice.

A candidatura de Kamala encerrou de vez o período de trégua. Em seus primeiros discursos, ela já lançou uma das linhas de campanha: dizer que, como ex-procuradora, tem habilidade para enfrentar um criminoso, para em seguida ressaltar os crimes pelos quais Trump está sendo processado. Ele foi condenado em um caso de fraude fiscal, e a sentença sairá em setembro.

Nos discursos de democratas antes de Kamala durante um evento de campanha em West Milwaukee, vários nomes do partido fizeram ataques a Trump e ao chamado Projeto 2025, uma plataforma de propostas debatida por parte dos republicanos.

Os democratas tentam colar a ideia de que Trump é a favor de um veto federal ao aborto, algo que o republicano diz em público não defender. Trump também é colocado como uma ameaça a mais direitos, como o acesso a métodos de contracepção e aos direitos LGBT.

O evento foi montado no ginásio de uma escola de ensino médio em West Milwaukee, subúrbio da cidade.