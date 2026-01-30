Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Argentina pode se tornar destino de imigrantes deportados dos EUA, diz jornal

Se for concretizado, o acordo fortaleceria a agenda migratória de Donald Trump, que busca ampliar a deportação de imigrantes em situação irregular para outros países

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 18h49.

Tudo sobreArgentina
Saiba mais

Os Estados Unidos e Argentina avançaram em negociações para firmar um acordo que permitiria aos norte-americanos deportar imigrantes de outros países para o território argentino, segundo o jornal New York Times nesta sexta-feira, 30 de janeiro. A proposta teria sido apresentada por um integrante do governo argentino no início de janeiro.

Se for concretizado, o acordo fortaleceria a agenda migratória do presidente norte-americano Donald Trump, que busca ampliar a deportação de imigrantes em situação irregular para outros países, como Sudão do Sul, Eswatini, El Salvador, Costa Rica e Panamá.

Embora a Argentina tenha adotado historicamente uma política migratória mais flexível, o presidente Javier Milei, aliado político de Donald Trump, tem promovido mudanças para endurecer o controle de entrada no país. Entre as medidas, estão a restrição a pessoas com antecedentes criminais e a exigência de seguro de saúde para viajantes, informou a Reuters.

Nesta semana, a ministra da Segurança Nacional da Argentina, Alejandra Monteoliva, declarou, em vídeo, que cerca de 5.000 pessoas foram impedidas de entrar ou deportadas entre dezembro e janeiro — número considerado um “recorde histórico”.

Acompanhe tudo sobre:ArgentinaEstados Unidos (EUA)Imigração

Mais de Mundo

Trump diz que frota enviada ao Irã é maior do que a enviada à Venezuela

Tarifas de Trump podem agravar crise humanitária em Cuba, diz presidente do México

Caso Epstein: Departamento de Justiça dos EUA divulga 3 milhões de páginas de arquivos

Consumo de luxo na China migra do apelo emocional para a lógica de investimento

Mais na Exame

Inteligência Artificial

Brasil pode virar potência global de data centers na era da IA

Mercados

Ibovespa fecha em baixa com pressão do exterior, mas sobe 13% no mês

Marketing

Pepsi provoca Coca-Cola em comercial do Super Bowl com urso polar; veja

Esporte

New York Knicks x Portland Trail Blazers: que horas e onde assistir o jogo da NBA