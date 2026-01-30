Argentina pode se tornar destino de imigrantes deportados dos EUA, diz jornal

Os Estados Unidos e Argentina avançaram em negociações para firmar um acordo que permitiria aos norte-americanos deportar imigrantes de outros países para o território argentino, segundo o jornal New York Times nesta sexta-feira, 30 de janeiro. A proposta teria sido apresentada por um integrante do governo argentino no início de janeiro.

Se for concretizado, o acordo fortaleceria a agenda migratória do presidente norte-americano Donald Trump, que busca ampliar a deportação de imigrantes em situação irregular para outros países, como Sudão do Sul, Eswatini, El Salvador, Costa Rica e Panamá.

Embora a Argentina tenha adotado historicamente uma política migratória mais flexível, o presidente Javier Milei, aliado político de Donald Trump, tem promovido mudanças para endurecer o controle de entrada no país. Entre as medidas, estão a restrição a pessoas com antecedentes criminais e a exigência de seguro de saúde para viajantes, informou a Reuters.

Nesta semana, a ministra da Segurança Nacional da Argentina, Alejandra Monteoliva, declarou, em vídeo, que cerca de 5.000 pessoas foram impedidas de entrar ou deportadas entre dezembro e janeiro — número considerado um “recorde histórico”.