Trump diz que frota enviada ao Irã é maior do que a enviada à Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a frota enviada em direção ao Irã supera, em tamanho, a mobilizada anteriormente contra a Venezuela. Mesmo com o avanço militar, ele indicou a possibilidade de um acordo com Teerã.

“Atualmente, uma grande frota está se dirigindo ao Irã, e é ainda maior do que a que tínhamos perto da Venezuela. Veremos como os acontecimentos se desenrolam. Posso dizer o seguinte: eles querem chegar a um acordo”, declarou o presidente ao responder perguntas da imprensa no Salão Oval da Casa Branca.

“Eles iam enforcar 837 pessoas. E eu disse a eles: se fizerem isso, pagarão um preço como ninguém jamais pagou antes. Eles recuaram e eu agradeço por isso”, acrescentou Trump, sem especificar datas ou fontes sobre a alegação.

Ao ser questionado sobre um possível prazo imposto ao Irã para que um entendimento seja alcançado antes de uma eventual ação militar, o republicano respondeu: “somente eles sabem com certeza”.

Trump afirmou ainda não querer detalhar aspectos relacionados a possíveis ações militares, mas ressaltou a capacidade bélica dos Estados Unidos. “Temos uma frota extremamente poderosa lá. Temos os navios mais poderosos do mundo. Temos o exército mais poderoso do mundo, com muita diferença”, disse.

Pressão sobre arma nuclear

Nesta quinta-feira, Trump já havia declarado que busca negociar com o governo iraniano, para evitar que o país obtenha uma arma nuclear e suspenda ações contra manifestantes.

O chanceler iraniano, Abbas Araghchi, declarou nesta sexta-feira que o país está aberto a discutir com os Estados Unidos uma saída diplomática para o impasse sobre o programa nuclear, embora tenha mencionado a “falta de boa vontade de Washington no passado”.