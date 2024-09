Kamala Harris recebe apoio de 88 líderes empresariais dos EUA

A vice-presidente dos Estados Unidos e candidata pelo Partido Democrata à Casa Branca, Kamala Harris, recebeu nesta sexta-feira, em uma carta, o apoio de 88 destacados líderes empresariais do país, entre eles o CEO do portal de avaliações Yelp, Jeremy Stoppelman, e o presidente do conselho de administração do aplicativo Snap, Michael Lynton.

A rede de televisão "CNBC", que teve acesso exclusivo à carta, observou que entre os signatários também estão o herdeiro do império de mídia da família Murdoch, James Murdoch, e o executivo de criptomoedas Chris Larsen, cofundador da plataforma Ripple.

“A melhor maneira de apoiar a força, a segurança e a confiabilidade contínuas de nossa democracia e economia” é eleger Harris como presidente, disseram eles, estimando que a atual vice-presidente continuará a apoiar políticas em favor do estado de direito e da estabilidade.

A filantropa Lynn Forester de Rothschild, o bilionário porto-riquenho José Feliciano e Ted Leonsis, proprietário do time de basquete Washington Wizards e do time de hóquei Washington Capitals, são outros signatários de um documento que inclui apoiadores de longa data de Harris, como o cofundador do Facebook Dustin Moskovitz e o ex-jogador da NBA e atual empresário Magic Johnson.

Em 28 de agosto, Harris foi apoiada por centenas de investidores do Vale do Silício, principalmente por suas políticas em favor do aborto e contra as mudanças climáticas, de acordo com uma pesquisa divulgada na época.

Tanto ela quanto seu adversário nas urnas em 5 de novembro, o ex-presidente Donald Trump, do Partido Republicano, têm se concentrado há dias em suas propostas econômicas, que também serão o foco de atenção no primeiro debate eleitoral entre eles, marcado para a próxima terça-feira.

Kamala propôs nesta semana tributar os ganhos de capital dos mais ricos em até 28%.

Esse é um aumento de oito pontos percentuais em relação à alíquota atual, mas está bem abaixo dos 39,6% que Biden defendeu quando ainda estava concorrendo à reeleição, antes de desistir da disputa em 21 de julho.