Kamala Harris diz que Biden enfrentará câncer com "força e resiliência"

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris declarou neste domingo estar “triste” após saber que o ex-presidente Joe Biden está com câncer de próstata, mas afirmou estar convencida de que ele enfrentará a doença com “força e resiliência”.

“Doug e eu estamos tristes ao saber do diagnóstico de câncer de próstata do presidente Biden. Estamos com ele, com a doutora Biden e com toda a sua família em nossos corações e orações neste momento”, disse Harris em uma publicação no Instagram.

Ela destacou que Biden é um “lutador” e garantiu que “enfrentará este desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que definiram sua vida e sua liderança”.

A ex-vice-presidente acrescentou que espera “uma recuperação rápida e completa” do ex-mandatário democrata.

Câncer de próstata

Biden, de 82 anos, foi diagnosticado na última sexta-feira com um câncer de próstata em estágio “agressivo” e com metástase nos ossos, segundo informou neste domingo o escritório do ex-presidente.

“Embora represente uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível aos hormônios, o que permite um tratamento eficaz”, detalha o comunicado, que acrescenta que tanto Biden quanto sua família estão “avaliando diferentes opções de tratamento”.

Biden deixou a Casa Branca em janeiro passado, como o presidente mais velho da história dos EUA a ocupar o cargo.

Durante seu mandato (2017–2021), surgiram questionamentos sobre sua aptidão para continuar na função devido à idade e à saúde.

Biden desistiu da corrida pela reeleição em meados de 2024 para apoiar a candidatura de Harris, então sua vice-presidente, que acabou derrotada nas urnas por Donald Trump.