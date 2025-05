Biden é diagnosticado com câncer de próstata agressivo com metástase óssea

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com um câncer de próstata classificado como de alta agressividade, com metástase óssea, conforme comunicado divulgado por seu escritório pessoal neste domingo, 18.

O tumor apresenta escore de Gleason 9, o que corresponde ao Grau de Grupo 5, a classificação mais elevada na escala que avalia a agressividade do câncer de próstata.

Segundo a nota, Biden procurou atendimento médico após relatar sintomas urinários crescentes. Em seguida, exames identificaram um nódulo prostático, e a biópsia confirmou a presença de um adenocarcinoma com disseminação para os ossos.

Apesar da gravidade, o câncer demonstrou ser sensível a hormônios, o que permite opções terapêuticas mais eficazes.

O ex-presidente e sua família estão atualmente avaliando as alternativas de tratamento junto aos seus médicos. As opções incluem desde terapias hormonais até intervenções mais agressivas, como cirurgia e radioterapia combinada com braquiterapia, dependendo da extensão da doença e da resposta do organismo.

Prognóstico e tratamento avançado

O escore de Gleason é um sistema utilizado para classificar o grau de agressividade do câncer de próstata, variando de 6 (menos agressivo) a 10 (mais agressivo).

Um escore de 9 indica que as células cancerígenas são altamente anormais e propensas a se espalhar rapidamente. Estudos indicam que pacientes com esse escore enfrentam desafios significativos, com taxas de sobrevivência de cinco anos variando entre 60% e 70%, dependendo do tratamento e de outros fatores de saúde.

A presença de metástase óssea é comum em casos avançados de câncer de próstata, afetando áreas como coluna, quadris e costelas. Embora a doença em estágio metastático não seja curável, tratamentos como a terapia de privação androgênica e a radioterapia podem ajudar a controlar o crescimento do tumor e aliviar sintomas, melhorando a qualidade de vida do paciente.

O caso de Biden destaca a importância do diagnóstico precoce e do monitoramento regular da saúde prostática, especialmente em homens acima de 50 anos. A detecção antecipada aumenta significativamente as chances de sucesso no tratamento e na gestão da doença, segundo médicos.

Presidente mais velho dos EUA

Biden deixou a Casa Branca em janeiro passado como o presidente mais velho a ocupar o cargo nos Estados Unidos.

Durante seu mandato, houve questionamentos sobre sua aptidão para continuar na função devido à idade e à saúde.

O ex-presidente democrata abandonou a corrida pela reeleição em meados de 2024 para apoiar a candidatura de sua vice-presidente, Kamala Harris, que foi derrotada nas urnas por Donald Trump.

No início de 2024, o médico pessoal de Biden o declarou apto para continuar no cargo após um exame físico.

Em fevereiro de 2023, Biden teve uma lesão cancerígena retirada do peito em uma operação bem-sucedida, após a qual o então médico da Casa Branca garantiu que não era necessário tratamento adicional.