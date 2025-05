Biden publica primeira foto após revelar que enfrenta câncer agressivo

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou uma foto na manhã desta segunda-feira, 19, e deu sua primeira declaração após seu escritório revelar que ele enfrenta um câncer de próstata.

"O câncer toca a todos nós. Como muitos de vocês, Jill e eu temos aprendido que somos mais fortes nos momentos difíceis. Obrigado por nos levantar com seu amor e apoio", disse Biden, em postagem na rede social X.

Junto com o texto, ele postou uma imagem com a mulher, Jill, e um gato.

Câncer com metástase

Biden, de 82 anos, está com câncer de próstata que teve metástase para os ossos. O diagnóstico foi dado na sexta-feira, 17, e revelado no domingo, 19.

Os médicos disseram que o câncer é de nível 9, em uma escala que vai até 10, No entanto, o tumor é sensível a hormônios, segundo o comunicado, e Biden e a família estão avaliando as opções de tratamento.

Biden governou os Estados Unidos como presidente de 2021 a 2025. Ele tentou a reeleição, mas desistiu no meio da campanha, no ano passado, após ir mal em um debate. Ele cedeu o lugar a Kamala Harris, que perdeu a eleição para o atual presidente, Donald Trump.

Antes, Biden havia sido senador por três décadas e vice-presidente dos EUA por dois mandatos, de 2009 a 2017. Em 2015, Biden perdeu o filho Beau, vítima de câncer cerebral, aos 46 anos.

Na época, Beau era procurador-geral de Delaware, pai de dois filhos e cotado para disputar o governo do estado. Veterano da Guerra do Iraque, Beau foi condecorado com a Medalha de Bronze por seu serviço na Guarda Nacional. Ele também havia atuado em missões legais em Kosovo e era considerado o herdeiro político do pai. Biden, abalado com a perda, desistiu de concorrer à presidência em 2016.

A morte do filho se soma a outras tragédias familiares. Em 1972, um mês após ser eleito senador, Biden perdeu a primeira esposa, Neilia, e a filha bebê, Naomi, em um acidente de carro. Apenas Beau e o irmão Hunter sobreviveram.