Kamala abre 5 pontos de vantagem sobre Trump, diz pesquisa Reuters/Ipsos

A candidata democrata Kamala Harris lidera as intenções de voto para a Presidência dos Estados Unidos, com 47% de preferência, à frente do republicano Donald Trump, que tem 42%, aponta pesquisa Reuters/Ipsos relevada nesta quarta, 12.

Com isso, Kamala está com cinco pontos à frente de Trump e ampliou sua vantagem. Na pesquisa anterior, feita no final de agosto, ela tinha 4 pontos percentuais a mais.

O estudo ouviu 1.690 americanos e tem margem de erro de três pontos percentuais. Assim, a democrata não está em empate técnico nesta pesquisa.

De acordo com o agregador de pesquisas 538, da ABC News, Kamala tem 47% na média, ante 44,4% de Trump, uma diferença de 2,6%. A conta ainda não inclui a pesquisa da Reuters.

Debate

Kamala e Trump fizeram um debate na terça, 10, na TV. Segundo enquetes feitas por TVs americanas com o público, ela teve desempenho melhor. As pesquisas ainda não refletem os eventuais efeitos do debate.

No sistema americano, no entanto, vencer no voto popular não garante a Presidência. É preciso conquistar mais delegados no Colégio Eleitoral. Assim, vencer nos estados-chave que estão em disputa, como Arizona, Pensilvânia e Michigan, são fundamentais para a vitória.

Em 2016, por exemplo, Hillary Clinton venceu no voto popular, mas perdeu no Colégio Eleitoral para Trump, que conquistou ali sua primeira presidência. Quatro anos depois, em 2020, Trump perdeu para Joe Biden tanto no voto popular quanto na soma de delegados.