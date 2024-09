Trump diz que não fará outro debate com Kamala Harris

O ex-presidente Donald Trump disse nesta quinta, 12, que não participará de outro debate com a vice-presidente Kamala Harris. Os dois disputam a Presidência dos Estados Unidos.

"Kamala devia focar no que ela deveria ter feito durante os últimos quatro anos. Não haverá terceiro debate!", disse o ex-presidente, em postagem na rede Truth Social.

"Todos os problemas causados por Kamala e Joe [Biden] foram discutidos com grandes detalhes durante o primeiro debate, com Joe, e o segundo debate com a camarada Harris. Ela não apareceu no debate da Fox e se recusou a fazer um na NBC e CBS", disse o ex-presidente.

Kamala e Trump fizeram um debate na terça, 10, marcado por trocas de acusações entre os dois. A campanha democrata queria realizar um novo programa, mas Trump vinha colocando em dúvida se participaria de um outro encontro.

Dois debates

Em outras disputas presidenciais dos EUA, houve dois debates ao longo da campanha. Neste ano, Trump esteve em dois debates, mas o primeiro foi realizado contra o presidente Joe Biden, que desistiu da reeleição semanas após ir mal no embate contra o republicano. Kamala assumiu a candidatura democrata no fim de julho, após a saída do presidente.

Apesar da desistência de Trump, está previsto um debate entre os candidatos a vice-presidente, JD Vance e Tim Walz, em 1º de outubro.