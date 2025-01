Juízes aceitam adiar julgamento de Netanyahu por cirurgia de próstata

Juízes do tribunal do distrito de Jerusalém aceitaram o pedido do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de adiar por duas semanas as audiências de seu julgamento por corrupção, de modo a permitir que ele conclua a recuperação após passar por uma cirurgia de remoção da próstata.

O advogado do líder israelense, Amit Hadad, enviou uma carta ao tribunal na sexta-feira passada dizendo que Netanyahu recebeu alta do hospital na quinta-feira e que as instruções médicas estipulam que ele deve descansar em casa por duas semanas, até 16 de janeiro.

Netanyahu foi submetido a uma cirurgia para remover a próstata após sofrer uma infecção no domingo, para a qual recebeu anestesia geral.

A juíza Rivka Friedman-Feldman escreveu em sua decisão que a defesa deve encontrar testemunhas alternativas para depor nas datas estabelecidas pelo tribunal.

O julgamento começou em 10 de dezembro, após vários atrasos devido à guerra na Faixa de Gaza, e os juízes estipularam três comparecimentos semanais para Netanyahu, com duração de cerca de seis horas.

O premiê tem sido acusado desde 2019 de fraude, suborno e abuso da confiança pública em três casos de corrupção separados que estão sendo julgados juntos desde 2020.