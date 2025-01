Hamas diz estar disposto a libertar 34 reféns na 'primeira fase' de acordo com Israel

Uma autoridade do Hamas informou neste domingo à AFP que o grupo terrorista palestino está disposto a libertar 34 reféns israelenses na Faixa de Gaza no que chamou de "primeira fase" de um acordo com Israel, ainda não consolidado. Segundo a fonte, a lista inclui "o conjunto de mulheres, enfermos, crianças e idosos israelenses" que estão entre os reféns.

"O Hamas e os grupos de resistência precisam de cerca de uma semana de calma para se comunicar com os sequestradores e identificar os reféns mortos ou vivos", ressaltou a fonte.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, destacou que o Hamas ainda não forneceu a lista dos reféns que serão libertados sob acordo.

As negociações indiretas entre o Hamas e Israel foram retomadas neste fim de semana, no Catar, visando a um cessar-fogo e à libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza desde outubro de 2023.

Apesar dos esforços diplomáticos do Catar, Egito e Estados Unidos, nenhuma trégua foi alcançada desde a ocorrida no final de novembro de 2023, que permitiu a libertação de 105 reféns em troca de 240 prisioneiros palestinos detidos em prisões israelenses.

Em 7 de outubro de 2023, combatentes islâmicos mataram 1.208 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, de acordo com um balanço da AFP baseado em números oficiais israelenses, e sequestraram outras 251. Ainda há 96 pessoas detidas em Gaza, das quais 34 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.