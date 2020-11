Juiz ordena busca por cédulas não entregues em correios dos EUA

Um juiz dos Estados Unidos ordenou nesta terça-feira que o serviço postal do país realize uma varredura em algumas de suas instalações de processamento nesta tarde para garantir que nenhuma cédula fosse retida e que qualquer uma delas detectada fosse imediatamente enviada para entrega.

O juiz distrital dos EUA, Emmet Sullivan, ordenou que inspetores do serviço postal ou designados conduzam varreduras na Pensilvânia central, Filadélfia, Detroit, Colorado/Wyoming, Atlanta, Houston, Alabama, Norte da Nova Inglaterra, Grande Carolina do Sul, Sul da Flórida, Lakeland e Arizona.

Muitos estados exigem o recebimento de todas as cédulas enviadas pelo serviço postal até o fim desta terça-feira para que sejam computadas na eleição presidencial do país.

“Nos Estados Unidos, não existe uma autoridade nacional que regulamenta a eleição. Cada estado tem autonomia para decidir tudo, dos horários de votação às regras de apuração. A possibilidade de confusão é praticamente certa”, explica o jornalista Sérgio Teixeira Jr, que de Nova York cobre as eleições americanas para a Exame, no novo episódio do podcast EXAME Política — Temporada Eleições Americanas, que vai ao ar todas as sextas-feiras com os grandes tópicos da eleição nos Estados Unidos discutidos em menos de 30 minutos.