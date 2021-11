Japão não registra mortes por covid pela 1ª vez em 15 meses

O Japão não registrou nenhuma morte diária por Covid-19 pela primeira vez em mais de um ano no domingo, disse a mídia local.

Antes do domingo, não havia um dia sem uma morte causada pela doença desde 2 de agosto de 2020, de acordo com uma contagem da emissora NHK.

Os casos e mortes de Covid-19 caíram drasticamente em todo o Japão, pois a vacinação ganhou impulso e chegou para mais de 70% da população.

Novas infecções diárias atingiram um pico de mais de 25.000 durante uma onda de agosto impulsionada pela variante Delta do coronavírus, que é mais transmissível. O país teve mais de 18.000 mortes por causa da doença durante a pandemia até aqui.

Para evitar um possível ressurgimento da Covid neste inverno, o governo planeja começar a aplicar doses de reforço da vacina no próximo mês e está trabalhando adquirir medicamentos em pílula que têm se mostrado promissores no tratamento de casos mais leves da doença em estudos clínicos, a fim de reduzir as hospitalizações.

Shigeru Omi, o principal conselheiro de saúde do país, esboçou na segunda-feira uma nova escala para medir a gravidade das infecções por coronavírus e uma ferramenta para prever os leitos hospitalares que podem ser necessários em uma eventual nova onda.

"Aprendemos nos últimos dois anos que precisamos tomar medidas fortes, rápidas e intensivas", disse Omi aos repórteres.