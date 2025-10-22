Japão e EUA realizam treinamento multilateral no Mar das Filipinas

A Força de Autodefesa Marítima do Japão (JMSDF), o Corpo de Fuzileiros Navais e a Marinha dos Estados Unidos iniciaram, no último domingo, o exercício multilateral ANNUALEX 2025 no Mar das Filipinas, em parceria com aliados da região do Pacífico e da OTAN. O treinamento, realizado a cada dois anos, tem como objetivo fortalecer a cooperação de defesa e aprimorar a prontidão de combate conjunto entre as forças participantes.

O foco deste ano está em operações antissubmarino, guerra aérea, comunicação marítima e reabastecimento em alto-mar, reforçando a aliança entre Japão e EUA dentro de um contexto multilateral. A frota japonesa é liderada pelo contratorpedeiro JS Kaga (DDH 184), da classe Izumo, equipado para operar helicópteros e realizar missões de guerra antissubmarino.

Do lado americano, participam o destróier USS Shoup (DDG 86), o cruzador USS Robert Smalls (CG 62), aeronaves P-8A Poseidon, caças F-35B Lightning II, além de navios de apoio logístico e um submarino. Também integram o exercício unidades da Marinha e Força Aérea da Austrália, Canadá, França e Nova Zelândia.

Segundo comunicado oficial, o ANNUALEX 2025 busca refinar a interoperabilidade entre as marinhas aliadas e funciona como elemento dissuasório diante de instabilidades regionais. O exercício anterior, em 2023, contou com a presença do porta-aviões USS Carl Vinson, da classe Nimitz.

A 7ª Frota dos EUA, maior da Marinha americana e responsável por operações no Indo-Pacífico, afirmou que o treinamento reforça o compromisso de manter uma região "livre e aberta".