Itamaraty confirma morte de bebê brasileira de 1 ano em ataque no Líbano

O Ministério das Relações Exteriores do Brasil confirmou em nota nesta segunda-feira a morte de uma criança brasileira de um ano em um ataque de Israel à Beirute. O Itaramaty disse que a bebê Fatima Abbas morreu vítima de um ataque israelense no último sábado, no subúrbio de Hadeth, ao sul da capital libanesa.

O conflito no Líbano já resultou de pelo menos três brasileiros, todos menores de idade e vitimados por ataques israelenses na ofensiva contra o grupo xiita Hezbollah.

"Ao expressar à família de Fatima Abbas as mais sentidas condolências e estender toda a sua solidariedade, o governo brasileiro reitera a condenação, nos mais fortes termos, aos contínuos e injustificados ataques aéreos israelenses contra zonas civis no Líbano e renova o apelo às partes envolvidas para que cessem imediatamente as hostilidades", afirma a nota.

Israel deu início a uma campanha militar intensificada contra o Hezbollah em setembro, quase um ano após o grupo começar a disparar foguetes quase diariamente contra Israel em solidariedade ao grupo terrorista Hamas pela guerra em Gaza. Desde então, a ofensiva israelense já deslocou mais de um quinto da população do Líbano, e mais de 1,9 mil pessoas morreram nesse período. Segundo o Exército de Israel, 38 soldados morreram desde o início das operações terrestres.

No domingo, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, visitou a fronteira com o Líbano. A presença do premier na região ocorreu enquanto o Exército israelense continuava a bombardear posições do grupo xiita Hezbollah no sul libanês. Segundo o Ministério da Saúde do país, um ataque israelense matou três pessoas perto da cidade de Sidon, no sul, enquanto mais bombas caíram no leste.

A Agência Nacional de Notícias do Líbano (NNA) relatou outro ataque israelense ao sul de Sidon, na cidade de Ghaziyeh. Esse ataque atingiu um edifício residencial, e uma criança foi resgatada dos escombros.