Israel mostra sinais positivos em relação à trégua em Gaza e Líbano

A delegação de Israel em Doha está dando sinais positivos de que uma possível trégua na Faixa de Gaza também poderia levar ao fim das hostilidades e a um “acordo político” no Líbano, disseram fontes familiarizadas com as negociações na capital do Catar.

Esforços do Mossad para acordo na fronteira norte

“O chefe do Mossad, David Barnea, está tomando medidas para tentar conectar as duas arenas (Gaza e Líbano) e se beneficiar dos ganhos estratégicos no confronto com o Hezbollah”, disseram as fontes sob condição de anonimato.

Essas mesmas fontes acrescentaram que Israel está considerando chegar a “um acordo político” na fronteira norte - presumivelmente relacionado à Resolução 1701, que encerrou a guerra de 2006 no Líbano - “além de um acordo” para libertar os reféns mantidos pelo grupo islâmico Hamas em Gaza.

Proposta de cessar-fogo do Egito

De acordo com as fontes, os mediadores estão “otimistas” em relação à receptividade da delegação israelense nessa nova rodada de negociações, e indicaram que outras reuniões serão realizadas nos próximos dias para discutir “os detalhes da implementação do acordo”.

A principal proposta sobre a mesa é a anunciada ontem, domingo, pelo presidente do Egito, Abdelfatah Al Sisi, que propôs um cessar-fogo de 48 horas, durante o qual quatro reféns israelenses serão libertados para “reconstruir a confiança entre os mediadores e Israel”.

Al Sisi também indicou que, dez dias após a implementação dessa trégua temporária, a possibilidade de parar a guerra na Faixa de Gaza seria negociada.

Expectativas para uma cúpula quadripartite

“Se as conversas forem bem-sucedidas, negociações ampliadas poderão ser realizadas nos próximos dias na capital egípcia, Cairo, com a participação do chefe da inteligência egípcia, Hasan Mahmoud Rashad”, acrescentaram as fontes.

Até o momento, os informantes dizem que as negociações em Doha estão sendo frutíferas e a intenção é “realizar uma cúpula quadripartite (Israel, Catar, Estados Unidos e Egito) para estabelecer um roteiro”.

Após o assassinato do líder do Hamas, Yahya Sinwar, os mediadores - especialmente os EUA - pediram que se aproveitasse a oportunidade para conseguir uma trégua em Gaza, enquanto o Hezbollah reiterou seu compromisso de interromper os ataques contra Israel assim que a guerra no devastado enclave palestino terminar.