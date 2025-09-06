Israel confirma ter bombardeado outro edifício de grande altura na Cidade de Gaza

O Exército de Israel confirmou ter bombardeado outro edifício de grande altura na Cidade de Gaza, garantindo que era "utilizado pelo Hamas".

"Terroristas do Hamas instalaram equipamentos de inteligência e estabeleceram postos de observação no edifício para monitorar a localização das tropas na área", diz um comunicado militar.

Na nota, o Exército assegura que o grupo palestino também havia "estabelecido infraestrutura subterrânea junto ao edifício".

Trata-se do segundo edifício de grande altura que o Exército bombardeou na Cidade de Gaza nas últimas 24 horas, em meio a uma nova campanha de ataques aéreos com a qual buscam demolir os últimos que restam de pé antes de assumir o controle total da cidade.

Ao longo desses quase dois anos de ofensiva em Gaza, Israel tem usado o mesmo argumento para bombardear escolas, abrigos, barracas de acampamento, clínicas, hospitais e pontos de distribuição de comida: a presença de "infraestrutura terrorista" do Hamas, na maioria dos casos sem apresentar provas.

Além disso, desde outubro de 2023, o governo de Benjamin Netanyahu tem vetado a entrada da imprensa estrangeira na Faixa de Gaza, além de ter matado centenas de jornalistas locais.