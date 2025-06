Irã diz que contatos com EUA para negociação nuclear 'não fazem sentido' após ataques de Israel

O Irã afirmou que as negociações nucleares com os Estados Unidos “não fazem sentido” após os ataques israelenses, embora não esteja claro se participará das conversas indiretas de amanhã com representantes americanos.

“A outra parte (EUA) agiu de uma maneira que torna o diálogo sem sentido”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Ismail Baghaei, em um comunicado divulgado neste sábado.

“Você não pode dizer que negocia e, ao mesmo tempo, dividir o trabalho permitindo que o regime sionista (Israel) ataque o território iraniano”, afirmou o diplomata.

No entanto, o porta-voz da pasta acrescentou, mais tarde, que não está claro se Teerã participará das negociações indiretas de domingo com os EUA, informou o jornal "Tehran Times".

Baghaei disse que Tel Aviv “teve sucesso em influenciar” o processo diplomático e garantiu que o ataque israelense não teria ocorrido sem a permissão de Washington.

Irã e Estados Unidos realizaram, desde 12 de abril, cinco rodadas de negociações indiretas, patrocinadas por Omã, em meio a profundos desacordos sobre o enriquecimento de urânio pelo país islâmico, que Washington quer impedir.

A última rodada de diálogo ocorreu em 23 de maio, e uma nova negociação estava prevista para amanhã em Mascate, mas ficou incerta após os ataques israelenses a instalações militares e nucleares do Irã.

O Irã respondeu ontem à noite com pelo menos três ataques com mísseis contra Tel Aviv, que causaram três mortes e deixaram cerca de 38 feridos, segundo a imprensa israelense