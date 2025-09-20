Mundo

Irã suspenderá cooperação com órgão nuclear se sanções forem restabelecidas

Anúncio vem após o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter dado o aval para esta medida

Pessoas se reúnem para um protesto contra a onda de ataques israelenses contra o Irã no centro de Teerã, em 13 de junho de 2025 (Atta Kenare/AFP)

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 16h27.

O Irã vai suspender a cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) se as sanções da ONU forem restabelecidas efetivamente, advertiu neste sábado (20) a principal autoridade em segurança nacional, após o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter dado o aval para esta medida.

O Conselho de Segurança da ONU aprovou na sexta-feira o restabelecimento das sanções internacionais contra o Irã por seu programa nuclear em 28 de setembro, a pedido da França, Reino Unido e Alemanha.

"Apesar da cooperação do Ministério das Relações Exteriores com a Agência (da ONU, a AIEA) e da apresentação de propostas para resolver a questão, as ações dos países europeus suspenderão de fato o caminho de cooperação", afirmou o Conselho de Segurança Nacional em uma declaração televisionada.

