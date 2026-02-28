Irã registra 201 mortos em ataques; 24 províncias foram atingidas

Os ataques lançados por Israel e Estados Unidos contra o Irã neste sábado deixaram ao menos 201 mortos e 747 feridos, segundo informou um porta-voz do Crescente Vermelho iraniano à agência estatal ISNA.

De acordo com Mojtaba Khaledi, representante da entidade, 24 das 31 províncias do país foram atingidas. A organização está em “estado de alerta” e mobilizou mais de 220 equipes em todo o território para atuar nas operações de resgate.

“Até o momento, 747 pessoas ficaram feridas e 201 morreram”, afirmou Kolivand à ISNA, ao apresentar o balanço atualizado até as 20h45 no horário local (14h15 em Brasília).

Os números representam a primeira estimativa oficial sobre o impacto da ofensiva. O governo iraniano ainda não divulgou um balanço consolidado das vítimas dos bombardeios realizados neste sábado.

Autoridades locais e integrantes do governo também relataram que 85 pessoas — em sua maioria meninas — morreram após um ataque israelense a uma escola primária em Minab, no sul do país.

Outro bombardeio atingiu um ginásio esportivo em Lamerd, também no sul, deixando ao menos 15 mortos, segundo autoridades da região.

A agência EFE informou que não conseguiu confirmar de forma independente a dimensão dos ataques na República Islâmica, onde a imprensa internacional não tem autorização para acessar ou registrar imagens nas áreas afetadas.

*Com informações da EFE