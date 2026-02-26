Mundo

Irã envia proposta de acordo nuclear aos EUA

Terceira rodada de conversas ocorre em meio a pressões militares dos EUA

Acordo nuclear: Irã entrega proposta aos EUA por mediação de Omã em rodada de negociações em Genebra (ATTA KENARE /AFP)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 08h17.

O Irã entregou aos Estados Unidos uma proposta para um possível acordo nuclear por meio do Omã, que atua como intermediário nas negociações. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 26, pela agência estatal IRNA.

Segundo a IRNA, a proposta apresentada pela delegação iraniana buscaria “eliminar os pretextos” de Washington em relação ao programa nuclear que Teerã classifica como pacífico.

A agência afirmou ainda que uma eventual rejeição do plano reforçaria a avaliação iraniana de que os Estados Unidos não estariam conduzindo a diplomacia de forma efetiva.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, reuniu-se na noite de quarta-feira com o chanceler de Omã para tratar da mediação entre as duas partes.

Negociações em Genebra e impasse sobre exigências

Irã e Estados Unidos realizam nesta quinta-feira uma terceira rodada de negociações indiretas em Genebra em busca de um acordo nuclear, em um contexto de ameaças de uso da força pelo presidente americano, Donald Trump.

As posições seguem distantes: Washington exige a suspensão do enriquecimento de urânio e limites ao alcance de mísseis iranianos, enquanto Teerã condiciona qualquer redução de seu programa nuclear ao levantamento de sanções.

As conversas ocorrem em meio ao maior deslocamento militar americano no Oriente Médio desde a invasão do Iraque, com dois porta-aviões, contratorpedeiros e caças posicionados nas proximidades do território iraniano.

O governo do Irã afirmou que não aceitará negociações sob pressão militar e advertiu que responderá a qualquer ataque, com risco de escalada regional.

*Com informações da EFE 

