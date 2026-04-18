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Irã analisa proposta dos EUA por acordo de paz e mantém controle de Ormuz

Teerã ainda não respondeu às propostas e pode retomar negociações com Washington na segunda-feira

(NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

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Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 18 de abril de 2026 às 14h43.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã recebeu novas propostas dos Estados Unidos para um acordo de paz entre os dois países, informou a televisão estatal iraniana neste sábado, 18, com base em um comunicado oficial.

Segundo a emissora, o conselho avalia o conteúdo das propostas e ainda não apresentou uma resposta. As negociações entre os dois lados podem ocorrer na segunda-feira, 20, no Paquistão, com mediação internacional.

O conselho reiterou que o Irã pretende manter o controle do Estreito de Ormuz até o fim da guerra e a consolidação de uma paz duradoura.

As Forças Armadas iranianas afirmaram que o estreito voltou a estar sob seu controle, o que eleva a incerteza na região.

A situação levou embarcações que aguardavam travessia a recuarem, ampliando os impactos no tráfego marítimo internacional.

Acompanhe tudo sobre:Irã - PaísEstreito de OrmuzEstados Unidos (EUA)

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