Irã analisa proposta dos EUA por acordo de paz e mantém controle de Ormuz

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã recebeu novas propostas dos Estados Unidos para um acordo de paz entre os dois países, informou a televisão estatal iraniana neste sábado, 18, com base em um comunicado oficial.

Segundo a emissora, o conselho avalia o conteúdo das propostas e ainda não apresentou uma resposta. As negociações entre os dois lados podem ocorrer na segunda-feira, 20, no Paquistão, com mediação internacional.

O conselho reiterou que o Irã pretende manter o controle do Estreito de Ormuz até o fim da guerra e a consolidação de uma paz duradoura.

As Forças Armadas iranianas afirmaram que o estreito voltou a estar sob seu controle, o que eleva a incerteza na região.

A situação levou embarcações que aguardavam travessia a recuarem, ampliando os impactos no tráfego marítimo internacional.