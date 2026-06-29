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Instinto materno: bebê ajuda mãe a sobreviver após terremoto na Venezuela

Dayana Patino ficou soterrada com seu filho recém-nascido por horas após os terremotos que assolaram a Venezuela na semana passada, e o credita pela sua sobrevivência

Prédios caídos em Catia La Mar, na Venezuela (Henry Chirinos/EFE)

Prédios caídos em Catia La Mar, na Venezuela (Henry Chirinos/EFE)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 11h42.

Última atualização em 29 de junho de 2026 às 11h42.

A venezuelana Dayana Patino, que foi resgatada ao lado de seu filho Juan David, de apenas 18 dias, relatou à BBC que o bebê foi a principal razão para que ela continuasse lutando pela sobrevivência sob os escombros. Segundo ela, o recém-nascido lhe deu a "motivação para permanecer acordada e alerta".

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