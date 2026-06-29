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Novo tremor atinge Venezuela após terremotos que mataram 1.450

Autoridades mantêm medidas de prevenção enquanto população enfrenta centenas de réplicas na região afetada

Terremoto na Venezuela: novo tremor atinge La Guaira enquanto equipes de resgate seguem buscando sobreviventes após a tragédia. (EFE/Henry Chirinos)

Terremoto na Venezuela: novo tremor atinge La Guaira enquanto equipes de resgate seguem buscando sobreviventes após a tragédia. (EFE/Henry Chirinos)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 29 de junho de 2026 às 10h12.

Um novo tremor de magnitude 4,6 atingiu nesta segunda-feira o norte da Venezuela, reacendendo o temor da população cinco dias após os terremotos que devastaram a região e deixaram ao menos 1.450 mortos e 3.150 feridos, segundo o balanço oficial.

De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o epicentro foi registrado a 27 quilômetros ao norte de Caraballeda, no estado de La Guaira, uma das áreas mais afetadas pelos terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 que atingiram o país na última quarta-feira. A Fundação Venezuelana de Investigações Sismológicas (Funvisis) estimou a magnitude em 4,2.

O novo abalo levou moradores a deixarem casas e edifícios às pressas. Segundo relatos de sobreviventes à AFP, o tremor foi o mais intenso desde a sequência de terremotos da semana passada.

"Foi muito forte", afirmou Ismael Díaz, morador de La Guaira. Já Fernan Hernández, que procurava o irmão entre os escombros de um prédio, disse que o solo voltou a tremer de forma intensa. "O pânico foi horrível. Queremos muito que nos ajudem o máximo possível a recuperar os corpos", declarou.

Apesar do susto, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, afirmou que não havia relatos de novos danos estruturais após a réplica.

Buscas continuam enquanto população enfrenta centenas de réplicas

Segundo autoridades venezuelanas, mais de 400 réplicas foram registradas desde os terremotos da última quarta-feira. Como medida preventiva, permanece proibido o uso de elevadores em diversas regiões, e o fornecimento de gás natural continua suspenso em algumas áreas, especialmente em Caracas.

As equipes de resgate venezuelanas e internacionais seguem trabalhando contra o tempo para localizar sobreviventes, principalmente em La Guaira, considerada o epicentro da destruição. O estado também concentra a base logística das missões internacionais que atuam na resposta ao desastre.

O governo informou que 33 pessoas foram resgatadas com vida desde o início das operações, sem detalhar quando os resgates ocorreram. Ao todo, 12.721 famílias ficaram desabrigadas e 774 edifícios sofreram desabamentos, dos quais 189 ruíram completamente.

As autoridades evitam divulgar um número oficial de desaparecidos. No entanto, dados das Nações Unidas indicam que cerca de 50 mil pessoas ainda não foram localizadas.

Neste domingo, a presidente interina, Delcy Rodríguez, pediu a continuidade das buscas e anunciou a preparação de medidas para atender as famílias que perderam suas casas em consequência dos desabamentos.

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