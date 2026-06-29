Copa do Mundo: latino-americanos impulsionam economia no México, EUA e Canadá

A paixão pelo futebol está rendendo mais do que gols: turistas da América Latina e do Caribe movimentam de forma expressiva a economia dos países-sede da Copa do Mundo 2026.

Uma análise da Visa Consulting & Analytics (VCA) mostra que os fãs da região, além de acompanhar os jogos no México, Estados Unidos e Canadá, impulsionam transações comerciais em restaurantes, transporte e supermercados, transformando os dias de partidas em oportunidades de negócios.

Entre 11 e 18 de junho, primeira semana do torneio, os pagamentos realizados com cartões Visa de viajantes latino-americanos e caribenhos aumentaram 31% em comparação com o mesmo período de 2025.

Brasil, Colômbia, Equador, Argentina e Panamá lideraram a entrada de turistas na região. “Estamos vendo os fãs da América Latina e do Caribe injetando um dinamismo notável neste torneio histórico”, afirma Javier Vazquez, diretor da Visa Consulting & Analytics para a América Latina e Caribe.

O levantamento detalha que os brasileiros, colombianos e equatorianos foram os que mais movimentaram recursos no exterior, registrando crescimento de 39% nas transações internacionais.

Entre os setores que mais se beneficiaram, restaurantes registraram aumento de 38%, transporte 49% e supermercados 16%, refletindo que os visitantes aproveitam o destino muito além do estádio. O uso de pagamentos por aproximação (contactless) também disparou, com alta de 55% na primeira semana da Copa em relação ao ano anterior, destacando a preferência por soluções rápidas e seguras.

Nos Estados Unidos, concentrou-se a maior parte das transações, seguido por Canadá e México. O levantamento da VCA considerou dados de cartões Visa emitidos na Argentina, Brasil, Colômbia, Curaçao, Equador, Haiti, Panamá, Paraguai e Uruguai, comparando com o mesmo período de 2025.

A análise mostra que o turismo esportivo não apenas atrai visitantes, mas se traduz em impacto econômico direto para os países-sede, consolidando a Copa do Mundo como um motor de consumo e conectando a paixão pelo futebol com a movimentação do comércio local.