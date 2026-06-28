Terremotos na Venezuela: força-tarefa de 27 países busca sobreviventes

As operações internacionais de resgate na Venezuela ganharam reforço neste sábado, com a mobilização de mais de 2,2 mil especialistas de 27 países para localizar sobreviventes dos terremotos que atingiram o norte do país na última quarta-feira. Enquanto as buscas continuam, o número oficial de mortos subiu para 1.430, com outros 3.238 feridos.

A mobilização é coordenada pela Organização das Nações Unidas (ONU), após solicitação do governo venezuelano, e ocorre em meio às primeiras estimativas sobre o impacto econômico da tragédia, que pode chegar a US$ 6,7 bilhões em danos diretos.

Mais de 2,2 mil socorristas atuam nas áreas atingidas

Segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), 44 equipes internacionais de busca e resgate urbano (USAR) foram enviadas ao país. Ao todo, a operação reúne 2.245 especialistas e 140 cães farejadores para localizar vítimas sob os escombros e prestar os primeiros atendimentos médicos.

As equipes vieram de países da América Latina, Europa, Oriente Médio e América do Norte, incluindo Brasil, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Espanha, França, Itália, México, Reino Unido e Turquia, entre outros.

A ONU coordena a chegada das equipes internacionais e o trabalho conjunto com as autoridades venezuelanas para acelerar a localização de sobreviventes nas estruturas que desabaram após os terremotos.

Prejuízo pode chegar a US$ 6,7 bilhões

Uma avaliação preliminar do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), baseada em imagens de satélite, estima que os terremotos provocaram cerca de US$ 6,7 bilhões em danos físicos diretos — valor equivalente a aproximadamente 6% do Produto Interno Bruto (PIB) da Venezuela.

O levantamento considera perdas em imóveis residenciais e ativos econômicos, mas ainda não inclui danos à infraestrutura pública, interrupções da atividade econômica nem os custos de reconstrução de longo prazo.

As estimativas apontam que os prejuízos totais podem variar entre US$ 4,7 bilhões e US$ 8,7 bilhões, conforme novas avaliações forem concluídas.

Milhões de pessoas foram expostas aos tremores

Os terremotos de magnitudes 7,2 e 7,5 atingiram o norte da Venezuela e foram sentidos em Caracas e nos estados de La Guaira, Carabobo, Miranda, Yaracuy e Aragua.

Segundo o PNUD, aproximadamente 8,6 milhões de pessoas foram expostas a tremores de intensidade moderada ou superior. Desse total, cerca de 2,1 milhões sentiram os abalos mais intensos.

As análises também indicam que cerca de 1,7 milhão de edificações estavam localizadas nas áreas afetadas pelos sismos.

Satélites apontam risco de interrupções no fornecimento de energia

As imagens utilizadas na avaliação também identificaram redução da iluminação noturna em partes de Carabobo, La Guaira, Caracas e Aragua, o que pode indicar interrupções no fornecimento de energia elétrica após os terremotos.

Segundo o representante residente do PNUD na Venezuela, Luis Francisco Thais, a rapidez na obtenção dessas informações é essencial para orientar as operações de resposta e recuperação.

A ONU informou que continuará utilizando imagens de satélite de alta resolução para atualizar os levantamentos sobre vítimas, deslocamentos populacionais e necessidades de reconstrução nas áreas atingidas.