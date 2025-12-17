EUA e Índia negociam acordo comercial, mas agro deve ficar de fora

Os Estados Unidos e a Índia seguem negociando um acordo comercial bilateral para beneficiar ambos os países após as tarifas impostas contra o país asiático pela nação estadunidense.

As relações entre Washington e Nova Délhi vinham tensas desde agosto, quando o presidente Donald Trump elevou para 50% as tarifas sobre produtos indianos, alegando que o país asiático financiava a guerra da Rússia contra a Ucrânia ao comprar petróleo mais barato de Moscou.

Segundo o jornal India Today, o acordo está avançando, mas Délhi deixou claro que não irá abrir o mercado agrícola para os EUA.

De acordo com a publicação, a Índia acredita que permitir a entrada de produtos agrícolas dos EUA no país aumentaria a pressão competitiva com os agricultores domésticos e, por consequência, diminuiria sua renda.

Neste acordo, a Índia estaria disposta a aumentar as compras de equipamentos de defesa, suprimentos de energia e produtos de aviação fabricados pelos EUA, mas, se depender de Nova Délhi, os produtos agrícolas ficarão de fora do acordo.

De acordo com fontes do governo para a India Today, a Índia e os EUA estão atualmente negociando um pacote comercial amplo, no qual o lado indiano traçou uma linha firme na agricultura, além de querer que os EUA retirem a tarifa extra de 25% para que os produtos indianos possam recuperar um melhor acesso ao mercado americano.

Depois disso, a Índia pode pressionar por uma redução adicional nos 25% restantes da tarifa na próxima fase das negociações. Atualmente, a tarifa contra a Índia está em 50%.

De acordo com a agência de notícias Informist, funcionários do governo disseram que, durante as discussões comerciais, a Índia manteve o setor agrícola à parte e não deseja negociar sobre ele.

Em novembro, a Índia anunciou a assinatura de um acordo para adquirir dos Estados Unidos quase 10% de todo o gás liquefeito de petróleo (GLP) que importa anualmente.

O contrato, válido por um ano, prevê a compra de 2,2 milhões de toneladas de GLP americano, volume equivalente a aproximadamente 10% das importações indianas do combustível.

O cenário comercial na Índia com as tarifas dos EUA

De acordo com dados divulgados na segunda-feira, 15, o déficit comercial de mercadorias da Índia caiu para o nível mais baixo em cinco meses, atingindo US$D 24,53 bilhões em novembro, segundo a Reuters.

A queda ocorreu num cenário de queda as importações de ouro, petróleo e carvão, enquanto as exportações para os EUA aumentaram.

Ainda, segundo a Reuters, as exportações de mercadorias para os EUA aumentaram quase 10% em relação ao mês anterior, chegando a US$ 6,92 bilhões em novembro. Segundo Rajesh Agrawal, a Índia "se manteve forte nas exportações para os EUA, apesar das tarifas".

Agrawal afirmou que a Índia e os EUA estão perto de finalizar um acordo, mas não especificou um prazo.

"Há uma expectativa razoável de que ambos os países conseguirão chegar a um acordo para reduzir as tarifas. Estamos engajados positivamente com os EUA para ver se conseguimos fechar isso o mais rápido possível", disse.