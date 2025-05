Incidente em avião reacende curiosidade sobre casamento de Macron com Brigitte

O empurrão no rosto que Brigitte Trogneux deu no marido, o presidente da França, Emmanuel Macron, logo após a chegada ao Vietnã na noite de domingo, reacendeu curiosidade sobre a história de amor incomum do casal. Macron, de 47 anos, e Brigitte, de 72, se conheceram em 1992, quando o presidente tinha apenas 15 anos.

O vídeo, captado pela agência Associated Press em Hanói, mostra o momento em que a porta do avião presidencial se abre, e Brigitte é vista empurrando o rosto do marido com força.

Na ocasião, Macron se vira rapidamente, aparentemente surpreso, e acena para a imprensa antes de descer as escadas da aeronave. Além disso, um detalhe não passou despercebido: ao estender o braço para sua esposa, como de costume, Brigitte recusou e preferiu se apoiar no corrimão.

Macron, de 47 anos, e Brigitte, de 72, se conheceram em 1992, quando o presidente tinha apenas 15 anos. A primeira-dama foi professora de francês e latim de Macron numa escola em Amiens, no Norte da França. Ele teria sido amigo de classe de um dos filhos de Brigitte. Escrever uma peça de teatro em conjunto foi o que aproximou o casal, que se encontrava todas as sextas-feira.

Um vídeo da France3" mostra a apresentação da peça em 1993. No vídeo, Brigitte cumprimenta o seu então aluno com um beijinho no rosto após a sua performance.

Macron se apaixonou por Brigitte. Ao perceber a intimidade entre professora e aluno, os pais do atual líder da França tentaram separá-los e enviaram o jovem a Paris para terminar os estudos. Porém, de nada adiantou. O jovem apaixonado manteve contato com a professora e prometeu à amada que a relação não iria acabar: “Você não vai se livrar de mim. Eu vou voltar e vou casar contigo”, disse ele, segundo contou Brigitte em entrevista à revista "Paris Match".

Segundo Macron, o romance só começou depois de ele ter completado 18 anos. Ele se casou com Brigitte depois de ela ter se divorciado. Ela tem 3 filhos do primeiro casamento e 7 netos. O casamento aconteceu em 2007, quando ele tinha 29 anos e ela 54.

Agora, após 18 anos de casamento, apesar da repercussão da cena no Vietnã, o Palácio do Eliseu minimizou o episódio e negou qualquer desentendimento. O próprio presidente francês fez questão de esclarecer.

— Minha esposa e eu estávamos brincando, como costumamos fazer — afirmou Macron durante entrevista na capital vietnamita, pedindo “calma a todos” quanto às interpretações do vídeo.