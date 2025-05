Macron afirma que Trump percebeu que Putin 'mentiu' sobre estar pronto para a paz

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta segunda-feira que acredita que seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, percebeu que o líder russo, Vladimir Putin, "mentiu" sobre estar pronto para a paz na Ucrânia.

"Acho que Trump se deu conta de que o que Putin disse ao telefone (...), de que estava pronto para a paz, ele mentiu para eles", afirmou Macron a repórteres em Hanói, capital do Vietnã, onde começou uma viagem pelo Sudeste Asiático.

A "prioridade" para a França, acrescentou Macron, é "um cessar-fogo o mais duradouro possível" na Ucrânia, o que permitirá negociações para uma "paz robusta e duradoura" na Europa, em coordenação com os EUA e outros parceiros.

Seus comentários foram feitos depois que Trump declarou hoje que Putin "ficou completamente louco" após a última ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, uma semana após o líder americano indicar que os dois países iniciariam imediatamente as negociações de cessar-fogo depois de conversar com Putin e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Macron, que iniciou uma viagem ao Vietnã que também o levará à Indonésia e Singapura esta semana, pediu "retaliação massiva" contra Putin, realizada por meio de sanções.

"O que aconteceu nas últimas horas é extremamente grave. Putin mentiu para os europeus e os americanos", enfatizou.

Trump, por sua vez, criticou os recentes ataques massivos da Rússia contra a Ucrânia e disse que está considerando impor sanções a Moscou.

Os ataques contra a Ucrânia no domingo deixaram pelo menos 12 mortos e 79 feridos, depois que a Rússia lançou centenas de drones e dezenas de mísseis no último dia do processo de troca de mil prisioneiros de cada um dos lados em guerra, pactuado na semana passada em Istambul.

A Rússia também lançou seu terceiro ataque massivo consecutivo contra a Ucrânia durante a noite de ontem e no início da madrugada desta segunda-feira, usando nove mísseis de cruzeiro Kh-101 e 355 drones, incluindo veículos de ataque aéreo não tripulados e réplicas que os russos usam para confundir o inimigo, de acordo com um relatório da Força Aérea ucraniana.