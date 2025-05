Brigitte Macron: quem é primeira-dama da França que foi professora do presidente

O presidente da França, Emmanuel Macron, de 47 anos, e sua mulher Brigitte, de 72 anos, ganharam os holofotes do mundo todo, nesta segunda-feira, 26, após protagonizarem uma "discussão inofensiva de casal" na chegada ao Vietnã. Em um vídeo, registrado pela agência de notícias americana Associated Press, ela é vista empurrando o rosto do chefe de Estado.

O episódio aconteceu na noite deste domingo, 25, quando a porta do avião presidencial que transportava os dois se abriu após chegada de Macron e Brigite em Hanói, capital do país. O destino marca o início da viagem do líder francês ao Sudeste Asiático.

Depois que as portas se abrem, é possível ver Macron, ao fundo, conversando com Brigitte. A príncipio, apenas os braços da primeira-dama ficam visíveis nas imagens, até que, de repente, ela empurra o rosto do esposo com as mãos.

Na sequência, Macron parece surpreso, se vira rapidamente e cumprimenta os jornalistas, tentando agir com normalidade. O casal, então, desce as escadas da aeronave, e Macron oferece o braço para a mulher, como de costume, mas ela ignora o gesto e se apoia no corrimão.

— Minha esposa e eu estávamos brincando, como costumamos fazer — explicou o chefe de Estado francês, que pediu "calma a todos" na interpretação do vídeo.

A filmagem provocou uma avalanche de comentários nas redes sociais. Em declarações à imprensa na capital vietnamita, Macron negou que ele e a mulher estivessem tendo uma "briga doméstica" e garantiu que estavam somente "brincando".

Quem é Brigitte Macron? Brigitte Macron, primeira-dama da França (AFP PHOTO / MARTIN BUREAU)