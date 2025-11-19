Incêndio no Japão atinge 170 imóveis; uma pessoa morreu

Japão: incêndio em área residencial da província de Oita destruiu mais de 170 estruturas. (STR/JIJI Press/AFP via Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 07h51.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área residencial da província de Oita, na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão, destruindo mais de 170 edifícios desde a noite desta terça-feira, 18.
Segundo a polícia japonesa, ao menos uma pessoa morreu e cerca de 180 moradores precisaram ser evacuados.
A emissora pública japonesa NHK informou que as chamas se espalharam por uma área de aproximadamente 48,9 mil metros quadrados — o equivalente a quase sete campos de futebol.
O fogo começou por volta das 17h45 (hora local) no distrito de Saganoseki, a partir de uma residência.
De acordo com a agência de notícias Kyodo, a polícia encontrou um corpo na área atingida e tenta confirmar se trata-se de um homem de 76 anos, morador local que está desaparecido desde o início do incêndio.
Até a noite de terça, 180 pessoas foram deslocadas para um centro comunitário da região.
As chamas continuavam ativas na tarde desta quarta-feira, 19, mas autoridades locais indicaram que não há expectativa de novos danos além dos já registrados.
“A fumaça está diminuindo e (estamos avançando) em direção ao controle da situação”, afirmou Shogo Fujikawa, representante do governo de Oita.
O governo japonês formou um grupo de trabalho especial para acompanhar o caso e acionou as Forças de Autodefesa para apoiar no combate às chamas.
A primeira-ministra Sanae Takaichi lamentou o ocorrido e afirmou que o Executivo prestará “o maior apoio possível” às autoridades locais.
A causa do incêndio ainda está sendo investigada.
*Com informações da EFE