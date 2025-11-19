Incêndio no Japão atinge 170 imóveis; uma pessoa morreu

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área residencial da província de Oita, na ilha de Kyushu, no sudoeste do Japão, destruindo mais de 170 edifícios desde a noite desta terça-feira, 18.

Segundo a polícia japonesa, ao menos uma pessoa morreu e cerca de 180 moradores precisaram ser evacuados.

A emissora pública japonesa NHK informou que as chamas se espalharam por uma área de aproximadamente 48,9 mil metros quadrados — o equivalente a quase sete campos de futebol.

O fogo começou por volta das 17h45 (hora local) no distrito de Saganoseki, a partir de uma residência.

Vítima e evacuações

De acordo com a agência de notícias Kyodo, a polícia encontrou um corpo na área atingida e tenta confirmar se trata-se de um homem de 76 anos, morador local que está desaparecido desde o início do incêndio.

Até a noite de terça, 180 pessoas foram deslocadas para um centro comunitário da região.

As chamas continuavam ativas na tarde desta quarta-feira, 19, mas autoridades locais indicaram que não há expectativa de novos danos além dos já registrados.

“A fumaça está diminuindo e (estamos avançando) em direção ao controle da situação”, afirmou Shogo Fujikawa, representante do governo de Oita.

Resposta do governo

O governo japonês formou um grupo de trabalho especial para acompanhar o caso e acionou as Forças de Autodefesa para apoiar no combate às chamas.

A primeira-ministra Sanae Takaichi lamentou o ocorrido e afirmou que o Executivo prestará “o maior apoio possível” às autoridades locais.

A causa do incêndio ainda está sendo investigada.

*Com informações da EFE