Incêndio florestal ganha força perto de antiga cidade dos incas, no Peru

Um incêndio florestal que teve início na última quinta-feira, dia 8, perto de um parque arqueológico no Peru voltou a ganhar força no início do fim de semana, sem causar até o momento vítimas nem danos ao patrimônio, informaram os bombeiros.

“Nós havíamos controlado o fogo; porém, os ventos, que são fortes nesta região, reavivaram-no e estamos em apuros”, disse o chefe dos bombeiros em Cusco, Rómulo Centeno, à rádio RPP, sobre o incêndio nas proximidades do Parque Arqueológico de Sacsayhuamán, próximo à cidade andina de Cusco.

Centeno, que disse estar convocando mais pessoas para lutar contra o incêndio, explicou que o vento impede o controle das chamas, que retornaram na tarde de quinta-feira na região de Tambomachay. Até o momento, destacou, o fogo não ameaça zonas arqueológicas.

O incêndio teve início na tarde de quinta-feira, perto do parque arqueológico localizado ao norte de Cusco, antiga capital do império inca. Segundo a imprensa da cidade, situada 600 km a sudeste de Lima, o fogo começou por causa de queimadas agrícolas expandidas pelo forte vento.

O ministério de Defesa enviou um avião Spartan e um helicóptero da Força Aérea com modernos sistemas e equipamentos contra incêndios para ajudar no controle das chamas, que consomem pastagens.

Cusco é um dos principais destinos turísticos do Peru, por seu patrimônio arqueológico e sua proximidade de Machu Picchu, que se encontra fechada desde março devido à pandemia.