Incêndio em fábrica de cosméticos leva parte de cidade espanhola a confinamento

Um grande incêndio consumia nesta sexta-feira (20) uma fábrica de Vitoria, provocando uma grande coluna de fumaça que levou as autoridades a ordenarem o confinamento de dois bairros da cidade no norte da Espanha.

"Devido ao incêndio que está ocorrendo na fábrica [da empresa] LEA, foi ativado o Plano de Emergência Municipal", escreveu a prefeitura da cidade basca no X, sem que haja registro de feridos.

As autoridades "determinaram o confinamento das residências dos [bairros de] Abetxuko e Arriaga, além da evacuação das fábricas no quarteirão onde se localiza a área afetada", informou a prefeitura em um comunicado.

No mesmo texto, as autoridades municipais explicaram que o "fogo continua consumindo garrafas de hidrogênio próximas ao núcleo do incidente. As explosões dessas garrafas obrigaram um recuo das equipes de emergência".

A espessa coluna de fumaça era visível à distância, confirmou um jornalista da AFP.

De acordo com o meio local Diario de Álava, que citou fontes das autoridades, o fogo começou em uma das máquinas da fábrica.