Incêndio deixa ao menos 15 mortos em cafeteria na Rússia

Um incêndio em um café, na cidade de Kostroma, na Rússia, matou ao menos 15 pessoas e feriu outras cinco nas primeiras horas deste sábado, 5. De acordo com as autoridades locais, o fogo atingiu o estabelecimento depois que uma pessoa acionou uma arma sinalizadora durante uma discussão.

Os serviços de emergência da Rússia informaram que receberam os primeiros avisos do incêndio por volta das 2h da madrugada de sábado e que as chamas queimaram 3,5 metros quadrados do prédio.

Por causa do fogo, o telhado da cafeteria desabou. Como resultado, cinco pessoas morreram intoxicadas e outras 10 foram encontradas sob os escombros após o desabamento.

As equipes de resgate ainda conseguiram retirar 250 pessoas do local. Segundo o governador da região de Kostroma, Sergei Sitnikov, as cinco pessoas que ficaram levemente feridas receberam assistência médica.

As autoridades abriram um processo criminal para esclarecer todas as circunstâncias do evento e identificar o suspeito de usar a arma sinalizadora que causou o incêndio.

Imagens da televisão estatal mostraram dezenas de bombeiros e equipes de emergência lutando contra o fogo. A placa com o nome do lugar, ‘Poligon’, podia ser vista entre as chamas no telhado.

Um bombeiro disse à televisão estatal regional que 50 profissionais e 20 caminhões de bombeiros foram necessários para extinguir o fogo. Ele explicou que o incêndio foi particularmente difícil de controlar porque havia o risco de o prédio desabar. As equipes só conseguiram cessar as chamas por volta das 7h30, segundo o governo.

Kostroma é uma cidade ribeirinha de 270 mil habitantes e está localizada a 340 quilômetros ao norte de Moscou. Não foi a primeira vez que a pirotecnia causou um incêndio mortal em um local recreativo na Rússia.

Em 2009, mais de 150 pessoas morreram em um incêndio na boate Lame Horse, na cidade de Perm; na época, o prédio explodiu depois que alguém disparou fogos de artifício.