CEO do JPMorgan Chase, Jamie Dimon alerta sobre 'ruptura' no mercado de títulos

Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, alertou que uma ruptura no mercado de títulos "vai acontecer" depois que o governo dos EUA e o Federal Reserve "exageraram bastante" nos gastos.

"Simplesmente não sei se será uma crise em seis meses ou seis anos, e espero que mudemos tanto a trajetória da dívida quanto a capacidade dos formadores de mercado de criar mercados", disse o executivo nesta sexta-feira no Fórum Econômico Nacional Reagan. "Infelizmente, pode ser que precisemos disso para nos acordar."

Segundo a Bloomberg, os títulos do Tesouro dos EUA estão a caminho de sua primeira perda mensal neste ano - em razão das mudanças abruptas de política do presidente Donald Trump sobre tarifas e que vem abalando a confiança dos investidores.

A preocupação com o déficit orçamentário está ligada a um projeto de lei de redução de impostos em tramitação no Congresso. Dimon tem repetindo nos últimos anos que está preocupado com os gastos globais.

Dimon repetiu comentários que fez no mês passado, quando disse esperar uma "confusão" no mercado de títulos do Tesouro que levasse a uma intervenção do Fed. Na época, ele citou o índice de alavancagem suplementar dos bancos americanos e outras regulamentações com "falhas profundas" que, se corrigidas, permitiriam aos bancos intermediar de forma mais ativa.

"Eu digo isso aos meus reguladores", disse Dimon nesta sexta-feira. "Estou dizendo a vocês que isso vai acontecer e vocês vão entrar em pânico. Eu não vou entrar em pânico, vamos ficar bem. Provavelmente ganharemos mais dinheiro e então alguns dos meus amigos me dirão que gostamos de crises porque é bom para o JPMorgan Chase — não exatamente."

Jamie Dimon mira banco de US$ 1 trilhão e prepara sucessão no JPMorgan

Jamie Dimon tem um plano ambicioso antes de deixar o comando do maior banco dos Estados Unidos: transformar o JPMorgan Chase na primeira instituição financeira com valor de mercado de US$ 1 trilhão.

“Estamos só começando”, disse o executivo em entrevista à The Economist. Atualmente, o banco está avaliado em cerca de US$ 730 bilhões — mais que qualquer concorrente — e é responsável por 30% da capitalização de mercado de todo o setor bancário americano.