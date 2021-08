Houston, nos EUA, oferece US$ 100 para quem tomar vacina contra covid-19

Autoridades da região metropolitana da cidade norte-americana de Houston anunciaram nesta terça-feira que vão pagar 100 dólares para qualquer pessoa que tomar a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19, à medida que os hospitais da região devem ultrapassar recordes de pacientes internados pela doença.

A juíza do Condado de Harris, Lina Hidalgo, principal autoridade eleita do condado que engloba a cidade de Houston, implorou que os moradores aproveitem o incentivo de 100 dólares, que segundo ela irá durar até o dia 31 de agosto.

"Precisamos nos mobilizar, já é o suficiente!", disse Hidalgo em uma entrevista coletiva.

Hidalgo disse que o programa do Condado de Harris tinha 2,3 milhões de dólares e estava sendo financiado pelo Plano Americano de Resgate, que chega após o governo do presidente Joe Biden pedir em julho aos governos locais tais pagamentos como uma tentativa de impulsionar as taxas de vacinação pelo país.

O médico Esmaeil Porsa, chefe do sistema hospitalar de Harris, apareceu ao lado de Hidalgo nesta terça-feira e disse que suas unidades de saúde estavam mais cheias de pacientes de Covid do que nunca.

"Esse é o pior surto que enfrentamos como comunidade", disse. "Eu estou implorando, façam a coisa certa. Tomem a vacina".

A altamente contagiosa variante Delta continua se alastrando pelo Texas e por outros Estados norte-americanos com baixas taxas de vacinação.

