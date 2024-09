Hong Kong começa ano letivo com ensinamentos de Xi Jinping como matéria obrigatória

O novo ano letivo começou esta semana em Hong Kong com uma mudança significativa no currículo para alguns alunos: os ensinamentos de Xi Jinping. As informações são do Guardian.

As novidades vêm junto com mais lições sobre segurança nacional e patriotismo pró-Pequim à medida que a influência e o controle do partido comunista chinês aumentam na região semi-autônoma.

Os ensinamentos sobre a ideologia do líder da China estão contidos em uma nova disciplina agora obrigatória para alunos do ensino médio, Cidadania, Economia e Sociedade, anunciada pela primeira vez em 2022.

O novo módulo da "educação patriótica" é levado para todos os três anos do ensino médio e seu conteúdo visa "cultivar o senso de nacionalidade, afeição pelo nosso país e senso de identidade nacional dos alunos".

Espera-se que os alunos do terceiro ano aprendam sobre o pensamento de Xi Jinping em um módulo sobre "a estrutura política do nosso país e a participação em assuntos internacionais". As diretrizes recomendam que os professores ministrem 12 aulas de 40 minutos no módulo.

As diretrizes apontaram que algumas escolas foram instadas a implementar programas piloto da nova disciplina em 2023, mas que todas as 512 escolas secundárias deveriam executar o novo currículo desde segunda-feira, 2.

As mudanças

Mudanças na educação primária foram anunciadas no final de 2023. O departamento de educação disse que os programas de estudos gerais para alunos primários seriam substituídos por um novo currículo até 2025.

Os novos ensinamentos incluiriam a segurança nacional, a guerra do ópio e a invasão da China pelo Japão, dois eventos importantes na narrativa de Pequim de um "século de humilhação", e um impulsionador do crescente nacionalismo da China.

A filosofia política pessoal de Xi, oficialmente chamada de "Pensamento de Xi Jinping sobre o Socialismo com Características Chinesas para uma Nova Era", foi consagrada na constituição da China em 2018. Em 2021, foi introduzida nas escolas da China continental. Os ensinamentos de Xi no currículo do continente parecem, nas informações disponíveis, ser muito mais abrangentes do que aqueles introduzidos em Hong Kong.

As matrículas escolares de Hong Kong diminuíram drasticamente nos últimos anos, impulsionadas por baixas taxas de natalidade e um êxodo de residentes e expatriados na esteira da repressão ao movimento pró-democracia e da imposição de controles sociais mais rígidos e pró-Partido Comunista