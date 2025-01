Homem armado mata 12 pessoas em Montenegro e se suicida

Um homem armado e embriagado matou pelo menos 12 pessoas, incluindo duas crianças, na quarta-feira (1º), no sul de Montenegro. Após os ataques, o autor tirou a própria vida com um tiro na cabeça, informaram as autoridades do país balcânico.

A polícia havia relatado inicialmente que todas as vítimas estavam em um restaurante. No entanto, foi confirmado que as mortes ocorreram em diferentes locais de um vilarejo próximo à cidade de Cetinje.

O suspeito, identificado como "A. M., de 45 anos", fugiu após o ataque. Ele foi cercado pela polícia, que ordenou que entregasse sua arma. Em resposta, ele disparou contra a própria cabeça, informou Lazar Scepanovic, chefe de polícia.

“Tentamos transportá-lo para um centro hospitalar, mas ele não resistiu aos ferimentos”, disse Scepanovic. O incidente teve início por volta das 16h30 GMT (13h30 de Brasília), conforme detalhado em coletiva de imprensa.

Detalhes do ataque

Segundo Scepanovic, o suspeito discutiu com um cliente com quem consumiu grandes quantidades de álcool antes de ir para casa, pegar uma pistola e assassinar quatro pessoas. Ele seguiu para outros três locais, onde matou membros da família Martinovic, um parente e duas crianças de 10 e 13 anos. Outras quatro pessoas ficaram feridas, mas estão fora de perigo.

O ministro do Interior, Danilo Saranovic, afirmou que as vítimas incluem dois menores da família Vuletic, proprietária do restaurante mencionado.

Luto e repercussão

O governo de Montenegro, um pequeno país com 630 mil habitantes localizado na península balcânica, decretou três dias de luto. Apesar de problemas com o crime organizado, a polícia descartou conexão com confrontos entre grupos criminosos organizados. As autoridades pediram que os moradores permaneçam em suas casas até a situação ser controlada.