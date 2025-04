Harvard cede a pressão de Trump e muda nome do departamento de diversidade

A Universidade de Harvard mudou o nome de seu departamento de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) em meio à crescente tensão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cujo governo a instituição processou por congelar parte de seu financiamento federal.

Em um e-mail enviado ontem a estudantes e membros da universidade e divulgado à imprensa nesta terça-feira, a diretora do escritório de DEI, Sherri Ann Charleston, disse que ele será renomeado para Comunidade e Vida no Campus com efeito imediato.

Sherri, que citando as palavras do presidente de Harvard, Alan Garber, declarou que os membros do DEI devem “promover uma comunidade que abrace as diferenças” e, ao mesmo tempo, cumprir uma lei que proíbe as universidades de tomar decisões “com base em raça”.

Ela enfatizou a necessidade de reunir pessoas “de diferentes origens, experiências e perspectivas em uma única comunidade, concentrando-se nas experiências e contribuições exclusivas de cada indivíduo e não nos amplos grupos demográficos aos quais eles pertencem”.

Trump congelou neste mês US$ 2,2 bilhões em verbas federais para Harvard depois que a instituição rejeitou a exigência do governo de encerrar seus programas de diversidade e monitorar a orientação ideológica de seus alunos estrangeiros.

A primeira audiência do caso está marcada para 21 de julho, quando ambos os lados apresentarão os argumentos iniciais em um tribunal de Boston.

Sherri também anunciou ontem, em outro e-mail, que a instituição não financiará mais eventos em que alunos de diversas comunidades e grupos étnicos se reúnem para celebrar sua cultura antes de se formarem, de acordo com o jornal universitário, The Harvard Crimson.

O Departamento de Educação do país ameaçou a universidade com mais cortes no financiamento federal se ela continuasse a realizar tais reuniões.

Harvard é uma das universidades que perdeu parte de seu financiamento após relatórios da Força-Tarefa Federal de Combate ao Antissemitismo, criada por Trump, por aplicar políticas de “ação afirmativa” e por não acomodar a “diversidade de ideias” defendida pelo governo.