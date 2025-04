10 frases que marcaram os primeiros 100 dias do Governo Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, completa nesta semana os primeiros 100 dias de seu segundo mandato no cargo. Para além das mudanças que aplicou desde o primeiro dia na volta à Casa Branca, o começo da nova gestão de Trump ficou marcado por uma série de frases polêmicas — do 'golden card' de US$ 5 milhões e tarifas contra a China à anexação da Groenlândia.

O presidente republicano retomou algumas pautas de sua primeira gestão como presidente, iniciada em 2017, no mandato atual. Entre elas estão um controle mais rígido sobre a imigração nos Estados Unidos, a definição de somente dois gêneros, maior controle sobre o canal do Panamá e enriquecimento do país — tema mais visível no último mês, diante das novas taxas comerciais impostas pelos EUA.

Separamos 10 frases marcantes do presidente dos Estados Unidos nos primeiros 100 dias de mandato. Confira:

10 frases de Donald Trump nos primeiros 100 dias como presidente dos EUA

"O dia 2 de abril de 2025 será lembrado para sempre como o dia em que a indústria americana renasceu, em que o destino dos Estados Unidos da América foi retomado e o dia em que começamos a tornar a América rica mais uma vez" | 2 de abril, referentes às tarifas comerciais impostas às maiores nações do mundo.

"Sejamos sinceros: a União Europeia foi formada para prejudicar os Estados Unidos. E eles tiveram sucesso, mas agora eu sou o presidente"

“Todas as entradas ilegais serão imediatamente bloqueadas e iniciaremos o processo de devolução de milhões e milhões de estrangeiros criminosos para onde vieram.”

“A partir de hoje, será a política oficial do Governo dos Estados Unidos que existam apenas dois gêneros: masculino e feminino.”

“E o mais importante, a China opera o Canal do Panamá, e nós não o demos à China, demos ao Panamá. E vamos tomá-lo de volta.”

"Fui salvo por Deus para fazer a América grandiosa de novo"

"O Canadá deve se tornar o nosso estimado 51º estado"

"Precisamos da Groenlândia para a segurança nacional e até internacional. Estamos trabalhando com todos os envolvidos para tentar anexá-la. Mas, na verdade, precisamos dela para a segurança mundial e acho que vamos consegui-la, de um jeito ou de outro"

"É muito antissemitismo quando você observa, seja em Columbia, Harvard, Princeton. Eu não sei o que está acontecendo, mas quando você vê como eles reagiram mal, fica evidente".