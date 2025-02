Hamas liberta mais dois reféns depois após 484 dias de cativeiro

Após 484 dias em cativeiro na Faixa de Gaza, os reféns Ofer Calderon e Yarden Bibas foram entregues neste sábado pelas milícias palestinas a representantes da Cruz Vermelha em Khan Younis, no sul do enclave, segundo confirmou o Exército de Israel.

"De acordo com informações fornecidas pela Cruz Vermelha, os dois reféns foram transferidos ao mesmo tempo e estão a caminho das Forças de Defesa de Israel", disse um comunicado militar sobre a troca em andamento.

Minutos depois, o Exército informou que os dois reféns já estavam sob sua custódia.

"Agora pouco, os reféns civis que retornaram, Ofer Calderon e Yarden Bibas, cruzaram a fronteira para o território israelense acompanhados por forças das Forças de Defesa de Israel e da Agência de Segurança Nacional. Os reféns civis que retornaram estão atualmente a caminho de um ponto de recepção inicial no sul de Israel", detalhou um comunicado militar.

Esta é a quarta troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza entre o Hamas e Israel.

Cada um dos reféns, assim como as cinco mulheres militares, foi levado para um palco e saudou a multidão antes de ser entregue à Cruz Vermelha.

Desta vez, porém, e diferentemente do que aconteceu durante a entrega de dois civis e cinco trabalhadores tailandeses na quinta-feira, com cenas de caos e desordem, a entrega realizada pelos milicianos palestinos aos trabalhadores da Cruz Vermelha foi rápida e ordeira.

Israel pediu aos mediadores do cessar-fogo (Catar, Egito e Estados Unidos) que garantissem que o Hamas devolveria seus reféns em segurança.

Yarden Bibas, de 33 anos, foi sequestrado junto com sua esposa Shiri e seus dois filhos, Ariel e Kfir, que tinham cinco e um ano de idade, respectivamente, e ainda permanecem em cativeiro.

Em novembro de 2023, a Jihad Islâmica afirmou que Shiri e as duas crianças foram mortas em um ataque israelense, mas o Exército nunca conseguiu confirmar essa informação, embora tenham sido os únicos menores que não foram libertados durante a trégua alcançada naquele mês, o que despertou dúvidas.

Por sua vez, Ofer Calderon, 54, foi sequestrado por milicianos palestinos no kibutz Nir Oz, junto com seus dois filhos, Sahar e Erez, que foram libertados durante o primeiro acordo de trégua selado entre Israel e o Hamas em novembro de 2023.