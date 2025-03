Conheça os seis menores reinos do mundo

Um reino é uma nação governada por um monarca, podendo ser uma monarquia absoluta ou constitucional. Para ser considerado um reino, é necessário que o território tenha uma monarquia formalmente reconhecida, com o monarca exercendo autoridade sobre o país, seja por via hereditária ou por eleição.

Ao todo, existem cerca de 40 monarquias no mundo, muitas das quais são bem maiores em termos de território e população, mas ainda assim, alguns reinos se destacam por sua pequena extensão e características únicas.

Entre esses, estão os seis menores reinos do mundo, que apesar de seu tamanho diminuto, desempenham papéis importantes nas regiões em que estão inseridos, segundo o site Britannica. Conheça um pouco mais sobre eles.

1. Wallis e Futuna

Localizado no Pacífico Sul, Wallis e Futuna é um território francês composto por três ilhas principais e várias menores, com uma área total de apenas 142 km².

Este território é uma monarquia, sendo governado por um rei tradicional em cada uma das suas três ilhas, mas também tem um representante francês. O idioma oficial é o francês, embora as línguas locais, o wallisiano e o futunano, sejam amplamente faladas.

O local também é conhecido por sua cultura polinésia e suas paisagens tropicais, sendo a principal atividade econômica da região a agricultura e a pesca. O arquipélago é um exemplo de como um território pequeno pode manter uma forte identidade cultural e local.

2. Butão

Situado no Himalaia, é um reino montanhoso com uma área de 38.394 km². Embora não seja tão pequeno em termos de extensão, o Butão é um dos menores reinos em termos de população e uma das monarquias mais singulares do mundo.

Governado pelo Rei Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, o país adota um sistema de monarquia constitucional desde 2008. O idioma oficial é o dzongkha, e o Butão é conhecido mundialmente por seu conceito de Felicidade Interna Bruta (FIB), que prioriza o bem-estar da população sobre indicadores econômicos tradicionais.

A economia do local é baseada na agricultura, e o turismo, embora limitado e controlado, tem ganhado destaque, especialmente em função de sua preservação ambiental e cultural.

3. Tonga

Com uma área de 747 km², Tonga é um pequeno reino insular localizado no Pacífico Sul. O país é uma monarquia constitucional com uma longa história de monarcas, sendo que atualmente está sob o reinado de Tupou VI.

O idioma oficial é o tonga e o inglês, e a economia do país é voltada principalmente para a agricultura, pesca e turismo, especialmente devido à sua beleza natural e praias paradisíacas.

O reino se destaca por ser uma das poucas monarquias absolutas restantes, onde o rei detém considerável poder político, embora também haja uma assembleia legislativa com membros eleitos. O arquipélago também é famoso por sua rica cultura polinésia e por ser um dos destinos mais isolados e tranquilos do Pacífico.

4. Brunei

Brunei, uma pequena nação localizada no sudeste asiático, ocupa uma área de 5.765 km² e é um dos países mais ricos do mundo devido às suas vastas reservas de petróleo e gás natural.

Governado pelo Sultão Hassanal Bolkiah, Brunei é uma monarquia absoluta onde o sultão exerce grande poder sobre todas as esferas do governo. O idioma oficial é o malai, e a maior parte da população pratica o islã como religião.

Brunei tem uma economia robusta, baseada na exploração de recursos naturais, e uma qualidade de vida elevada, com infraestrutura moderna e alta expectativa de vida. O país também se destaca por suas políticas rigorosas em relação à preservação de seu ambiente natural e sua riqueza cultural.

5. Lesoto

Lesoto é um pequeno reino situado na região sul da África, com uma área de 30.355 km², completamente cercado pela África do Sul. A monarquia é constitucional, com um rei cerimonial, atualmente King Letsie III, cuja função é principalmente simbólica, enquanto o governo é conduzido por um primeiro-ministro eleito.

O idioma oficial é o sesotho, mas o inglês também é amplamente utilizado. Lesoto é conhecido por suas montanhas majestosas e sua economia, que depende da agricultura, mineração e remessas de cidadãos que trabalham fora do país. O país enfrenta desafios econômicos, mas sua monarquia continua a ser uma parte importante da identidade cultural nacional.

6. Essuatíni

Anteriormente conhecido como Suazilândia, o Reino de Essuatíni é um pequeno país da África Austral, com uma área de 17.364 km², também completamente cercado pela África do Sul e Moçambique. Essuatíni é uma monarquia absoluta, governada pelo rei Mswati III, que tem grande influência sobre a política e a vida social do país.

O idioma oficial é o suaíli e o inglês, sendo que a população também fala outros dialetos locais. O país tem uma economia predominantemente agrícola, mas enfrenta desafios relacionados à pobreza, desigualdade social e altos índices de HIV. Apesar disso, sua monarquia mantém um papel central na vida do país, preservando as tradições.

Por que você deve saber disso?

Compreender a realidade dos menores reinos do mundo é uma maneira de entender como, mesmo em lugares de tamanho reduzido, a monarquia ainda pode desempenhar um papel fundamental na organização política e na preservação cultural. Esses reinos são exemplos de resistência histórica, mantendo suas tradições e soberania apesar dos desafios econômicos e sociais.

Além disso, conhecer essas nações oferece uma perspectiva mais ampla sobre a diversidade política e cultural global, mostrando como diferentes modelos de governança ainda coexistem no mundo moderno.